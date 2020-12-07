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他向警「借40元遭拒」怒轟視民如糞 網反痛罵：道德綁架

聯合新聞網 / 綜合報導
警察是人民保母，經常幫民眾處理各種疑難雜症。圖為警察局值班台。報系資料照
警察是人民保母，經常幫民眾處理各種疑難雜症。圖為警察局值班台。報系資料照

警察業務繁重，是相當辛苦的職業。一名男子日前外出到台中喝喜酒時，發現錢包在老婆身上，無法繳交停車費，前往警察局向警察借40元卻被拒絕，讓他痛批警察不是人民保母，卻「視民如糞」。男子行徑卻引發網友批評，痛罵他「錢包在老婆身上不就打個電話的事而已嗎？根本是道德綁架！」

有網友在爆料公社發文表示，日前他與家人到台中喝喜酒，他帶著小孩到購物中心逛街，停車後發現錢包在老婆身上，但老婆當時沒有在身邊，他聽從小孩建議，到警察局想向警察借40元繳停車費，警察卻認為這不是他們的業務，建議他找親友幫忙，而不是找警察借錢。

該網友痛批，「謝謝台中警察，讓我知道原來警察跟你我一樣，為了一份薪水勉強工作，當警察也不是因為比較熱心、有正義感，而是為了領一份薪水而已，所以不能期望他們幫忙你，即便只是舉手之勞」。

該網友說，他不敢與路人或店家借40元，最後搭了計程車，花了整整剛好400元整的車資往返以及一個小時解決了這件事。他揚言，將會上台中市府市民信箱反應。他痛批，警察再冷血也沒違反規定，警察稱呼「人民保母」太諷刺，「視民如親」可改為「視民如糞」更為恰當。

然而其他網友對於他的作為都非常不認同，留言「你有手機，你不打給你老婆，你好意思說警察不借你錢該死？？我都快傻眼了我！」、「40元寫這樣，400元應該可以寫論文。相信曾為高考榜首的尊夫人文采應該不下於您，由衷佩服」、「臉皮薄你家的事，明明就跟路人開個口就可以解決你偏偏要搞這麼大一齣，還要上網來鞭警察」、「臉皮薄不敢跟路人開口卻有臉上爆料讓人鞭，真是奇葩的人！」

還有人指出，原PO只是錢包沒帶，但手機仍在身上，應可撥電話給老婆解決問題，留言「錢包在老婆身上不就打個電話的事而已嗎....根本是道德綁架...」、「把同理心變成應該的時候就是你有問題了」、「一個人借40元，一天進去100個就好，持續一個月....」、「人民保母不是人民ATM餒，你是不是搞錯了什麼？」、「警察雖然是人民保姆，但沒必要借40元給你，你有手機為什麼不請你老婆搭計程車跟你會合！給你40元呀？」

警察 爆料公社

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