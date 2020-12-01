彰化有這習俗？表妹要出嫁 她被阿姨討回10年前結婚金飾

有這款習俗？一名彰化女網友透露，自己在10年前結婚時，阿姨送了一組金飾給她，如今阿姨的女兒要結婚了，阿姨卻向他追討當初送出的金飾，甚至如果金飾不在了，還要回禮相同重量的戒指，而阿姨還強調這是「當地的習俗」，讓她非常納悶是否真的有這種說法？

原PO在臉書爆怨公社發文，她表示自己是彰化人，在10年前結婚時，阿姨送了一只黃金戒指給她，而阿姨的女兒最近要結婚了，阿姨便向自己追討當初送出的金戒指，說當初只是「借」她戴的，在表妹結婚時要歸還，還有當初包的紅包也要一併歸還，並且如果戒指不在了，還是要回禮相同重量的戒指，更強調「這是彰化的習俗」。

這讓原PO非常不解，詢問「來抱怨一下自己孤陋寡聞，請問大家有沒有聽過這個習俗？」許多網友看後紛紛留言，「沒聽過，連紅包都要回去也太好笑了吧，那當初你吃進去的要不要吐出來」、「還第一次聽過，意思就是要你媽也打金子給他女兒，但是想想十年前後的金價差很大」。

但也有網友認為會不會是原PO誤會了，有人就表示「不是討回，是你要添粧」、「就是陪對而已啊！應該不是要回，是不是誤會了」、「可能她說法有點怪怪的吧，應該是回禮而已～她這樣說法會讓人覺得是要回去，其實只要還回和當初差不多，有能力再添加一點就可以囉」。