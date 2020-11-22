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買鹹酥雞「半袋臭酸」！致電反應員工冷回「掰掰」 她怒飆髒話

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友買鹹酥雞回家發現餐點有一半都酸掉，打電話向店家反應，怎知對方態度讓她氣到飆罵髒話。照片為示意圖，非當事店家。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影
女網友買鹹酥雞回家發現餐點有一半都酸掉，打電話向店家反應，怎知對方態度讓她氣到飆罵髒話。照片為示意圖，非當事店家。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影

鹽酥雞可說是國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動，但有一名女網友抱怨，買炸物回家結果發現餐點有一半都酸掉，打電話向店家反應，怎知對方竟回「好，掰掰」便直接掛掉，消極態度令她氣到飆罵髒話。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，日前買了甜不辣、百頁豆腐、雞塊、豬血糕、豆乾、鑫鑫腸，結果有3樣食材酸掉、3樣食材沒加胡椒粉，而且還多出一份沒點的食物，於是她致電反應狀況，並好心提醒「希望能注意檯面上還沒賣出的食物」，沒想到對方聽完竟說「好，掰掰」就掛掉電話，此舉動讓她怒火中燒。

店家的處理方法令她不滿，「難道都不用問說需不需要補一份給我，或是下次去退錢給我之類什麼的嗎？我又不是花錢來受罪，氣瘋」。原PO提到，查了Google評論發現有很多人抱怨員工態度極差，看來是真的沒錯。

貼文一出，網友留言回應，「這生意還需要繼續做下去嗎？」、「我覺得客訴不檢討沒關係，但回這種話就不對了」、「基本上可以吃到酸的，這已經是衛生品質堪憂了，是不是可以請衛生局相關單位前去檢驗」、「慶幸我家附近沒這種店」、「態度好差，老闆應該氣死，請到內奸來扯後腿」。

對此，原PO透露，「其實老闆人很好，我算是熟客，這幾天秋老虎真的熱的誇張，可能不小心沒注意到食材酸掉，但是員工的態度很不可取！」

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