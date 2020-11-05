台灣搖擺縣市在哪？ 網一面倒壓這：做不好就把你換掉！

美國總統大選情勢膠著，「搖擺州」選票成為候選人成敗關鍵，於是就有台灣網友提出疑問，「那台灣有沒有搖擺縣市？」引發網上熱議，網友更一面倒直指「台中」。

一名網友在PTT發文指出，這次美國總統大選，台灣人跟著喊燒，搞不好比美國人還緊張，而美國總統大選最常聽到的名詞就是搖擺州，「那台灣選舉，有沒有那些縣市算搖擺縣市的？」

對此，底下留言紛紛回應，「台中彰化吧！」、「台中阿！藍綠這幾屆都大勝過！而且贏的那年選舉都是大優」、「台中，真的是看做的好壞在選人的」、「台中超搖」、「台中+彰化，台中兩邊首長都被揍過20萬票」、「我台中我驕傲，做不好就把你換掉」、「台中不算，是（前市長）林佳龍做的爛」。

也有部分網友說，「絕對是高雄，一年可以綠變藍、藍變綠」、「最近就高雄」、「我大桃園啊！可藍可綠」、「民主聖地嘉義」，但居然還有人提出「苗栗」，直接被其他人回「苗栗鐵藍吧？」

美國總統川普原本在關鍵搖擺州威州、密西根州領先對手拜登，不料選情逆轉，他4日發文質疑，「許多搖擺州領先優勢，居然一個接一個神奇般地消失了，這很奇怪」。