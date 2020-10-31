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國一女回家路上驚見「牠」嚇哭 母發文抱怨遭網噓聲

聯合新聞網 / 綜合報導
男子裝扮成電影「牠」裡的小丑，因太過逼真嚇到路人。圖擷自台南爆料公社
男子裝扮成電影「牠」裡的小丑，因太過逼真嚇到路人。圖擷自台南爆料公社

萬聖節到來，無論是成年人或小朋友都希望打扮成自己喜歡的角色，上街展示，但打扮得太逼真恐會使路人驚嚇。有女子發文指出，就讀國一的女兒在回家的路上，看到恐怖電影「牠」的小丑，嚇到躲在車後，回家後還大哭。原PO表示，這種裝扮已經嚴重嚇到小孩，希望對方到文創區走動，不要在小巷內出沒。

原PO在「台南爆料公社」發文指出，女兒白天補習回家時看到一位手拿紅氣球的小丑，從遠處往她和同學的方向走來，當下被嚇得不知所措，只好躲在汽車後方等小丑經過，之後快速衝回家暴哭。原PO表示，「她根本不敢打電話，因爲怕被發現，這位先生雖然萬聖節還沒到，可是你的打扮已經嚴重的嚇到小孩了」，她呼籲對方「麻煩您想出名可以去比較有名的文創區，您出現在小巷子真的不妥」。

貼文一出後，網友紛紛留言，「應該躲水溝比較逼真」、「好想去戳他氣球」、「看電影被『牠』嚇到，是不是應該來去打他抵帳」、「如果是我應該會上前邀請合照」、「有看過這部電影，突然看到真的會嚇一跳」、「他成功了，真的嚇到小孩」。

不過部分網友不能理解原PO想法，認為在大街上走動、如何裝扮本來就是對方的自由，「天天穿這樣也不關妳的事」、「他不能從家裡出門嗎」、「傻眼，人家要穿啥也要管，是住在海邊」、「妝髮也不能帶安全帽，走路還要被罵，很可憐」、「我覺得是人家的自由吧」、「請問他打扮這樣有礙事到誰」、「奇怪 幼稚園就能玩，大人不能玩喔」。

電影 萬聖節

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