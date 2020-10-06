網傳「台積電員工免教召？」 原來符合這六條件都可辦緩召

近來國防部宣示完成後備教召改革方案，原為2年1訓、5到7天，明年將增加為1年1訓、召訓2星期。教召改革議題炒熱，有人就在PTT八卦板發文表示，他聽聞在台積電工作的朋友「不用教召」，且其他在台積電工作的友人也都跳過教召或被公司擋掉，他對此感到相當震驚，不知是巧合還是另有原因，因此上網發問是否真有其事？

有類似經驗的網友們紛紛表示，不是研發替代役條款，是台灣科技業很多都有適用，「台電也有的樣子，會幫你辦緩召」、「石化和造船相關的似乎也沒被教召過」、「我在某國營事業也被跳過啊....」、「航空慘業也是免教召」。

也有疑似知情的網友透露，「公司人資每年會向國防部申請名冊內人員『緩召』」、「國防相關產業或是工作都可以」、「當教師或國營員工都會被跳過，這些人要支援大後方」、「每年會登記一次，直到除役，不是研發替代役條款，是台灣科技業很多都有適用」。

不過也有部分網友從事科技產業卻也有被教召的經驗，「不可能喔，台積電工作的人一樣會被教召，被召喚走之前還要先規劃好怎麼分配工作」、「以前在台積電時有被教召過啊，可以一整個禮拜正常作息不用on call簡直天堂」、「航空維修還是有教招好嗎...看過一堆人被徵召」、「國防役、研替和科技業都要教召好嗎？本人就是國防役退役，幾乎每2年就被召喚」。

還有其他網友歪樓笑虧，「輪班救台灣，懂！？」、「大家想去放假當廢物國軍放空都不行」、「你去教召誰來輪班救台灣？」、「肝不好沒辦法上戰場，公司特別福利」、「台積電重要性比國防部大多了」、「你如果身兼台灣一年GDP的百分之五也可以啊」、「GDP很重要！」

事實上，據政府公開資料顯示，依兵役法第41條第1項及後備軍人緩召作業規定，有以下情形者得予緩召，符合這6項情形者即可申請緩召。

第一、醫療證明不堪負作戰任務者，

第二、經核定現任國防工業之專門技術員工，

第三、具後備軍人身份，任教高級中等以下學校（含專科學校五年制前三年）一年以上之現職專任教師，

第四、負家庭生計主要責任者，

第五、該後備軍人無兄弟姊妹，而其父或母已年逾60歲或死亡者，

第六、犯最重本刑為有期徒刑以上之罪在追訴中者，或犯罪判刑在執行中者。