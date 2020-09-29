聽新聞
test
0:00 / 0:00
後備教召 規畫明年起加大訓量 一年一訓、召訓兩周
國防部長嚴德發今天立法院答詢稱，已完成後備改革方案規畫。根據國防部規畫中的方案，後備教召可望加大訓量，原為2年1訓、5到7天，明年將增加為1年1訓、召訓2星期；而國防部後備指揮部，規畫將於民國112年裁撤，現有後備旅全改隸陸軍。
陸軍目前積極推動在第6、8、10軍團各新成立一個新訓旅，以解決役男滯徵問題，被視為接收後備體系的前奏。
現行教召是2年1訓、每次5到7天，國防部規畫中的方案，明年開始，教召將改為1年1訓，每次召訓時間增長為14天（2星期）。
官員表示，明年後備召訓增加的時數，將增加官兵個人戰技與兵器訓練科目。
據了解，民國89年後備司令部時期，教召也曾短暫實施教召2周，中間還有放假、收假。
此外，國防部規畫，後備指揮部將裁撤，改隸陸軍，規畫在民國112年完成，另現有甲種旅（新訓旅）、乙種旅（軍事院校、測考中心）及丙種旅（縣市後備旅）等3種後備旅，在112年後全屬陸軍管轄，國防部將設動員局。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言