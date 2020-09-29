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後備教召 規畫明年起加大訓量 一年一訓、召訓兩周

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長嚴德發今天立法院答詢稱，已完成後備改革方案規劃。圖／國防部
國防部長嚴德發今天立法院答詢稱，已完成後備改革方案規劃。圖／國防部

國防部長嚴德發今天立法院答詢稱，已完成後備改革方案規畫。根據國防部規畫中的方案，後備教召可望加大訓量，原為2年1訓、5到7天，明年將增加為1年1訓、召訓2星期；而國防部後備指揮部，規畫將於民國112年裁撤，現有後備旅全改隸陸軍

陸軍目前積極推動在第6、8、10軍團各新成立一個新訓旅，以解決役男滯徵問題，被視為接收後備體系的前奏。

現行教召是2年1訓、每次5到7天，國防部規畫中的方案，明年開始，教召將改為1年1訓，每次召訓時間增長為14天（2星期）。

官員表示，明年後備召訓增加的時數，將增加官兵個人戰技與兵器訓練科目。

據了解，民國89年後備司令部時期，教召也曾短暫實施教召2周，中間還有放假、收假。

此外，國防部規畫，後備指揮部將裁撤，改隸陸軍，規畫在民國112年完成，另現有甲種旅（新訓旅）、乙種旅（軍事院校、測考中心）及丙種旅（縣市後備旅）等3種後備旅，在112年後全屬陸軍管轄，國防部將設動員局。

國防部 教召 陸軍

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