新北衛生局送的毛巾是長輩圖！他哭：難道設計人是我阿嬤？

近年「長輩圖」在LINE群組、社群網站上瘋傳，特色是俗豔花俏的照片搭配問候語或名言佳句。一名網友參加地方政府辦的抽獎活動，獎品竟然是長輩圖的風格，讓他哭笑不得。

一名網友在PTT表示，他昨天去一個眷村參觀，旁邊看到新北市政府衛生局在辦闖關抽獎活動，他跑去玩抽中了參加獎，獎品是印有滿版荷花池的毛巾，搭配「早安」、「放下手機、走出戶外」的字樣。 新北市衛生局抽獎送的毛巾是長輩圖風格。圖取自PTT

他表示：「這個熟悉的早安，難道設計人是我阿嬤？」、「請問這就是公務人員的美學嗎？」，不少網友笑稱：「這本來就是要給老人的吧」、「招標廠商的美學，跟公務員無關」、「拿去耶誕節交換禮物保證被討厭」，但也有人說：「這是反串吧」、「看起來就是故意弄長輩圖的」。

長輩圖的誕生拜智慧型手機之賜，老年人使用社群相關科技的門檻下降，不少社區為了銀髮族推出各種像是電腦製圖班的長青課程，考量到難易度，所以長輩圖的素材通常會先選擇一張風景照或是生活照，接著挑選喜歡的字句將內容打上去，再進行簡易編輯，就能成為一張色彩繽紛的長輩圖，於是長輩圖就這樣源源不絕地被製造出來了。