前一天吵架讓妻子超不爽 她隔日「聯合外送」送七字警告

俗話說夫妻「床頭吵，床尾合」，並在爭吵中磨合理解彼此。日前有一對夫妻吵架，妻子隔天又覺得老公上班很辛苦，便聯合外送店家寫紙條留言，想藉此嚇嚇老公。事後也將此事分享到網路上，讓網友們笑翻表示「真的太閃了」。

原PO在「爆廢公社公開版」發文分享自己和老公從昨日因為一些小事吵架，即使過了一整晚還是很生氣，但又想到「老公是重機技師，他們保修廠沒有冷氣，今天又非常的熱，一定很辛苦」，就用外送訂冰給他吃，但又想到昨天吵架的事，就決定在訂餐的備註欄寫上「麻煩親愛的店家，請幫我寫張紙條，上面寫『北爛〇你吃屎吧！』」

事後，原PO以為應該不會被理會，沒想到卻收到老公傳訊息來表示「謝謝老婆…」，並附上店家照備註上一字不差寫的紙條，且在最後還特別寫上「不知名的客戶委託，sorry」，而妻子看到店家的「高配合度」非常滿意，開心表示看到訊息時心情就豁然開朗了。

此文一出，網友們紛紛表示，「夫妻間的情趣，開心就好」、「你這樣會害外送員更忙了」、「所謂的婚姻就是，有時候妳很想愛他，有時候卻很想一槍蹦了他」、「看到照片，感受到店員的無奈」、「欲閱此文應該先戴墨鏡」、「一定在炫耀，閃瞎」、「吵架歸吵架還是很愛他的對吧」。