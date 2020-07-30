客怨用三倍券「沒找零」 店員吐苦水：貼滿公告也沒人要看

三倍券推出至今引發許多討論，其中「是否可以找零？」為最多消費者熱議的話題，雖政府單位公告不得找零，但許多消費者卻仍不太清楚三倍券的使用規範，就有一名連鎖賣場的收銀店員PO文道出滿腹苦水。

一名連鎖賣場的收銀店員在Dcard發文抱怨，明明三倍券上已經清楚標示「不得換現、不得找零、不得儲值」，但還是一直問店員可不可以找零，讓他最生氣的是「說了不能找零還大小聲的客人」，店內也貼滿不得找零的公告，但卻沒有人要看。

店員也補充到，雖然店家可以決定要不要找零，有夜市攤販願意找零給客人是老闆人很好，但這也讓店員大罵「這不是應該的好嗎！」

店員說，依規定用三倍券購買的商品不能退貨，除非有瑕疵才提供換貨，但卻有很多客人反問「就退三倍券給客人就好了，為什麼不能退？」店員解釋到，收到三倍券後都會寫上日期，而連鎖賣場的收銀服務提供多種結帳方法，客人用什麼方式付款、金額多少，這些店員都要詳細記錄，否則帳目錯誤店員就要自行吸收，「不要再說什麼退你三倍券就好了」。

店員表示，店家收到三倍券後都會在上面標註日期。圖擷自 Dcard

貼文一出，便引起網友熱議，有人就說「字越多，人越不會看，就算貼在收銀機上也是」、「連鎖加盟店收了就是直接蓋章寫日期，最好是能退啦哈哈」、「同感+1，每天都要在三倍券裡面打滾，根本是增加工作量三倍啊...」、「綁信用卡好像問題比較少」。

類似事件層出不窮，過去就曾發生過網友到加油站加油，結果工讀生找的錢當中竟有現金和三倍券，還有客人到雞排攤消費85元，他想拿一張500元三倍券結帳並找零，老闆則找給客人2張200元的三倍券和15元零錢，引發網友熱議。

然而，店家是否可以將三倍券當作「零錢」找給客人？依振興三倍券官網公告指出，三倍券規定不得找零，消費者不得強迫店家找零，三倍券以刺激消費為目的，希望民眾買超過面額，雖明訂不得找零，但卻沒有明確規範店家是否可以將三倍券當零錢找給客人。