他加100元汽油付現金500 工讀生竟將三倍券當零錢找

振興三倍券上路後引起許多話題，其中能不能找零被許多人討論，而經濟部規定店家收取三倍券後不能夠找錢給客人，雖然政策是如此，但並沒有限制不能將三倍券當作「零錢」找給客人，一名網友在臉書貼文表示，今（24）日到加油站加油，結果工讀生找給他的錢當中竟然有現金和三倍券，讓他哭笑不得的說「我不想要三倍券呀」。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道他拿了500元現金去加100元汽油，沒想到工讀生找給他的錢不是400元現金，而是2張各100元鈔票和一張200元的振興三倍券，讓他收到後很傻眼，將這段過程貼在臉書上，並表示「我沒有不爽喔，只是真心覺得工讀生真的是想睡了，其實還滿好笑的」。

貼文一出引起許多網友議論紛紛，「靈活運用好聰明」、「其實發現三倍券優惠比現金多耶，換個方式想，你賺到」、「他是叫你下次再來加油」、「這店員偷天換日」、「我合理懷疑員工拿自己的券用這種方法換成現金」、「加油站懶得去銀行換，所以找給你的概念嗎？」、「其實我會收耶！因為有很多連鎖店家使用三倍券會有優惠」。

多數網友更認為不應該將三倍券當零錢找給客人，「照使用規則來說是不行的，但是好像還滿受歡迎的說」、「拿現金應該找現金才對，可以拒絕吧」、「我覺得你應該可以跟他說你要現金，因為你給的是現金」、「拿現金找三倍劵真的不合理，要是我會拒絕」、「券有期限，應該拒收」、「可以拒收，畢竟三倍券只有商家可以跟政府換成現金，而且三倍券有使用期限」。

其實日前就有類似情況發生，有客人到雞排攤消費了85元，他想拿一張500元三倍券結帳並找零，沒想到老闆更高招，找給客人2張200元的三倍券和15元零錢，這段過程被PO在臉書上也引發熱議。

店家到底能不能將三倍券當作「零錢」找給客人呢？其實從經濟部官網上能查詢到解釋表示三倍券目的是要刺激消費，希望民眾購物能超過面額，而且也有不能繳水電費、健保費、繳稅等等多種限制。還有店家不能夠找零，消費者更不能強迫店家找零等規定，只不過並沒有明確寫道商家是否能將三倍券當零錢找給客人。