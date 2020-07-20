想兌現！客人買雞排花85元拿出500元三倍券 老闆高招破解

一山還有一山高！振興三倍券7月15日開始在市面上流通，該怎麼花「券」成為民眾的熱門生活話題。雖然三倍券等同現金，但仍有部分民眾希望用小額消費找回「真錢」，一位小吃店老闆就遇到客人只花85元卻拿500元三倍券讓他找零，但老闆不是省油的燈，出招反制讓網友鼓掌叫好。

三倍券的面額分為5張200元和4張500元，若民眾去消費較低的店面，可能無法一次花到一張三倍券的額度，為了便民，經濟部開放讓店家自行決定是否找零。由於部分民眾希望藉此方式「兌現」，也因此造成許多店家的困擾。

不過一位小吃老闆用了一個方式，讓他不但能找零，同時也避免掉現金流可能不足的問題。他在臉書社團「爆廢公社」發文說道，一個客人詢問是否收500元面額的三倍券且找零，他給予肯定的答覆，結果客人只買了一個雞排和一份雞心，總共85元。

老闆未食言，收下三倍券後找客人415元，然而客人卻瞪大了眼，用「不敢相信」的眼神一直看著他。老闆貼出照片無辜的問「我做錯了什麼？」，原來他找給客人的是2張200元的三倍券和15元零錢。

底下網友們看到照片皆拍案叫絕，大讚老闆「高招」，「這方法很合理，杜絕變現的好方法」、「用振興券找振興券100分，就是要流通才能振興」、「想兌換成現金的招式被老闆破解了」、「換他傻眼，好不容易弄走一張卻回來兩張」、「至少對方拿到現金15元了」。

還有不少人認為消費者賺到，「會拿500出來代表沒有200的，給他剛好啊」、「他換到了兩張面額200的券還找了零錢，誰也不吃虧」、「如果是這樣的模式我也願意，畢竟吃飯要湊到500很辛苦，200的券比較好用」、「大面額換小面額，是我也會接受」。

也有網友指出這樣「非常刺激經濟」，因為只有店家能跟政府換現金，一般民眾拿到券還是只能逼自己花掉，如此一來「三倍券永遠花不完」。