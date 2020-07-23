買199給200三倍券！賣場店員堅持差1元不給用 原因曝光

政府推動振興三倍券振興經濟，今天已經上路第9天，也有許多人遇到了奇怪狀況，像是路人會想用券換現金、不小心把三倍券洗成碎片，而這次有人遇到了到超市買199元的商品，店員卻堅持不收，最後只好還是用現金結帳完事，有人指出店員不收的原因。

網友在臉書「爆廢公社二館」發文說，到全聯買了一個199元的刮鬍刀，結帳時拿面額200元的振興券要結帳時，女店員告知不能找零，原po則表示只需要找一元，乾脆不用找沒有關係，但女店員則堅持還有一元不能找，隨後還求救隔壁同事大姐「他買199元的東西給我200元三倍券，不能找零怎麼辦？」，原po還是無奈的說，不用給我才1塊錢，但女店員還是堅持還有1元不行，最後原po才掏出1000元現金付帳，才成功結帳出門，只是他很好奇為什麼女店員會堅持因為要找1元而不收三倍券。

網友看到紛紛回應「好可愛的店員」、「腦子轉不過來的店員www」、「我拿去電信門市繳費也有這種狀況，699拿700三倍券，一直盧那一塊錢」。

但有網友替店員解答說「那是因為她不知道下班的時候，要怎麼對帳啦。」、「不能找零=無法溢收，晚上結帳會有問題」，也有人幫原po和店員想到了一個辦法「多刷一個購物袋就解決，可以先跟客人溝通幫客人多刷一個購物袋。」、「我會買超過補零錢耶」。