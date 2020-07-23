阿北擋去路硬要「三倍券換現金」女網友「神回覆」他秒嚇跑

振興三倍券上路，今天邁入第9天，截至昨天(22日)晚間統計，已經有1408萬2282人領取紙本實體券，而三倍券造成許多奇怪的現象，像是店員怕對不了帳拒收、和排隊民眾一起湊著用被店家酸，這次又有一名阿北要用三倍券換現金被拒絕，結果網友一句「神回覆」直接把他嚇跑。

臉書「爆廢公社二館」有一名女網友寫道，今天去郵局領完全家人的三倍券，剛領完下樓的時候，準備騎摩托車走人，這時突然有一位阿北用腳踏車擋在她後面，一開口就說「小姐，我用五張三倍券跟妳換一千塊現金，鶴某（好嗎）？女網友當下拒絕，表示這樣會犯法，阿北仍不死心繼續盧「用六張跟妳換一千，妳賺200，如果有用到很好用欸」，女網友仍是拒絕，但阿北腳踏車還是擋著不讓她走，最後女網友臉色一沉的跟阿北說「阿北，你知影(知道)我老公是在做什麼工作的嗎？」這時阿北聽到愣一下，臉色一青，轉頭就把腳踏車騎走了。

結果女網友最後公布老公職業，其實他是在做「不繡鋼加工」，其他網友看到也笑說「他以為妳要說警察吧？」、「哈哈哈，驚到他褲底快一包」、「這職業很賺欸」但也有別人表示「其實六張的話我會換欸」、「他想買菸吧？券不能買，只有現金可以」、「老人家可能不知道怎麼使用，想換現金消費吧」、「我跟我同事也都是拿現金跟長輩換券，因為知道他們捨不得用也不太會用，不如給他們現金，所以其實我也會換，不過真的很好笑哈哈」。

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