找路人湊三倍券結帳被店員酸 網友挺他「交朋友不行膩」

你的三倍券拿到了嗎？已經想好怎麼花了嗎？根據規定，振興三倍券原則上不找零，但店家可以彈性決定。消基會執行董事游開雄曾說，三倍券若不得退費、找零，恐怕有違反定型化契約之虞，引發更多消費爭議，呼籲行政院應著手整合。有網友覺得振興券不找零很不方便，也在臉書爆怨公社分享了自己的經驗。

他用振興券買自助餐，因為結帳金額不到最小面額的200元，所以他搭訕排在前面的路人「一起結帳」，再跟對方拿現金，對方也爽快答應。沒想到結帳的時候，店員卻酸他：「政府發錢給你就是要你盡量花，結果你在鑽漏洞」原PO當下只好尷尬，裝做沒聽到。

網友多認為店員講話太直白，不會做生意，建議「大聲回他，我聰明啊！」、「湊200塊，交朋友不行膩」、「有付錢就好，你管我鑽幾個洞」、「你們自己談攏就好，店員住海邊」。也有人支持店員「店員有言論自由，振興券要怎麼使用也是你的權利」。