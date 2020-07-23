就是不愛清口袋…妹洗衣見整包「三倍券碎片」崩潰：還有救嗎？

日前屏東一位民眾領到「被腰斬」的三倍券，引起眾人討論，擔心自己也拿到白白損失1000元。今有網友抱怨，自家兄長慣性洗衣不把口袋清空，結果這次直接把「整包三倍券」洗成碎片，慘況讓見者驚呼：這沒救了！

女網友抱怨，哥哥洗衣服總是不會記得把口袋的衛生紙清掉，沒想到這回沒拿出來的竟是整包沒用過的三倍券，而家中忙著處理阿公後事也沒有注意到，結果3000元就這樣洗成碎片……她無奈的問「這還有救嗎？」，同時稱哥哥是「史上第一人」。

看到她貼出的「三倍券碎紙」照，眾人紛紛表示心疼：「企了了」、「沒救了」、「只能做資源回收了」、「這應該是台灣第一個三倍券悲劇」、「你家洗衣機也太強」；同時笑稱哥哥其實是捐贈1000元給國家，「政府感謝您的1000元貢獻」、「感謝免費贈送國庫1000元」、「1000元當做功德吧」、「當送阿公了」。

日前財政部表示，若民眾手中的三倍券破損，符合三種情況之一即可向金融機構申請兌領，包括「破損，但餘留部分在四分之三以上」、「破損，但片片能吻合」、「污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認」，因此有些人建議原PO可試著拚拚看，盡量黏回整體3/4，再去銀行詢問可否更換。

也有人認為，不管三倍券救不救得回來，若原PO哥哥能因此學到教訓，也是件好事，「往好處想，搞不好從此戒掉忘記拿衛生紙的壞習慣（洗到這種的真的會爆氣）」、「這樣他以後就會記得把口袋裡的東西拿出來，拿3千學教訓」、「覺得這也是我老公會幹的事，感覺截圖跟他講，注意一點蛤」。