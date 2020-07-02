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蟑螂爬過的生食還要嗎？ 網友：你的手細菌更多
在炎炎夏日中，面對無孔不入的蟑螂，相信是許多人心中的夢魘，但若有蟑螂爬到生食上，你會選擇繼續食用嗎？於2日在PTT的Gossiping版中，就有一位網友提問「發現蟑螂在袋子裡的白菜上爬，還能吃嗎」。
原PO在貼文中提到，半夜發現有隻會飛的蟑螂在裝袋的白菜裡爬，且體型非常大隻，非常猶豫要不要往袋裡噴殺蟲劑，怕若一噴，會使整袋白菜就不能吃，因此發文向網友求救詢問「這要怎麼辦啊」。
多數網友認為煮熟後就能殺菌，不需多加在意，「你的手細菌不比蟑螂少，剁手嗎？皮膚全都有耶」、「蟑螂身上髒的是腿上有細菌，菜只要煮熟細菌就死光喇」、「白菜生長過程不知道被多少蟲爬過了」、「田裡的菜哪天沒蟑螂」、「你以為果菜市場沒蟑螂嗎？」。
但也有部分留言表示，會因此堪憂食品的衛生問題，「吃蟑螂爬過的東西，會連拉好幾天的肚子...」、「我會整袋銷毀」、「不吃了，沒噴也不敢吃，送他白菜跟他上路」、「完全不行」。
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