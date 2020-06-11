新店公墓挖出價值連城古物？ 內行人一看勸少碰為妙

新北市新店第一公墓歷史悠久，最早的墓碑可追溯自清朝乾隆時期。日前有民眾在新店第一公墓舊址挖出一個金黃色的老舊瓶壺，瓶身上有許多斑駁的花紋看起來年代久遠，於是好奇詢問是否有人知道是什麼東西，對此網友們眾說紛紜，有網友驚呼「愛新覺羅尿壺？」不過也有人認為只是「現代工藝的殘次品」。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片指出，他本身從事挖土事業，從新店前第一公墓挖出一個瓶身非常斑駁且發青，看起來年代非常久遠的金黃色瓶壺，讓他不禁好奇詢問「有沒有廢友知道這是什麼東西？」

照片曝光後大批網友紛紛建議原PO應該拿給專家鑑定，也有許多人留言表示「有接痕，是澆鑄的，感覺還滿新的」、「乾隆皇的夜壺？」、「要不要檢查一下瓶身有沒有QR可以掃描？」、「阿拉丁神燈呀」、「祭祀用的花瓶，材質是銅漆金，中間有一條焊接的痕跡，年代不會超過100年」、「現代工藝的殘次品」。

不過有內行網友透露，物品上有合線很明顯是工業藝品，而依據色澤及毀損程度來看年代並不久遠，可能是近代的陪葬工藝品，早期會放置在墓碑左右兩旁，供後人插花用的花瓶，他也直言「這並不值錢，而且依宗教習俗，這種東西反而別碰為妙，別亂拿往生者的東西比較好，年代並不久遠，而且沒有考古價值，建議就拿去宮廟處理掉吧」。