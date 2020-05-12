日本食物都好吃？ 網點名「3大地雷美食」讓幻想破滅

台灣人愛到日本旅遊，去年赴日人數超過400萬人，許多地方美食更深受國人喜愛，但有民眾好奇詢問「日本真的沒有難吃的食物嗎」，許多過來人看完紛紛指出「3大地雷美食」，更有人直呼「台灣小吃最讚！沒有對比沒有傷害」。

原PO在PTT發文提及，台灣人去日本都說這個好吃、那個好吃，彷彿日本什麼美食都不踩雷，「那請問有沒有日本的排隊名店、食物，是大家排了一兩個小時後，卻覺得好難吃的呢？」

看完文章後，普遍網友認為「章魚燒」、「煎餃」、「納豆」吃完後感到失望，「我個人不喜歡日本的章魚燒」、「餃子真的很難吃，八方雲集真的屌打」、「納豆那味道真的超腥…」、「煎餃真的不行」、「章魚燒吃不習慣」、「日本人為何愛納豆？聞起來超噁」、「日本餃子普遍難吃」、「章魚燒沒有之一」。

也有人表示，「醬油丸子蠻噁心的」、「串炸真的不好吃，太油膩醬又重鹹」、「生八喬真的超級不知所云」、「醬菜超難吃」、「天津飯很詭異」、「日本中華料理真的不怎麼樣」、「炒麵麵包比台灣麵包還難吃」。