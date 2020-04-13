她到藥局買口罩驚見貼心細節 網友讚爆：超有心

口罩實名制後，藥局工作人員的工作量也跟著大增，甚至偶爾還得面對情緒不佳的顧客，不過一名網友日前到藥局買口罩時發現，信封內的最後一片口罩都會特別反向放避免污染，讓他感動直呼「我都要哭了」。

有網友在「爆怨公社」發出一張照片表示，從藥局購買口罩後打開竟發現，藥局工作人員特別將最後一片口罩反過來擺放，以避免口罩受到髒污污染，讓原po直呼，「這樣注意衛生為了我們的健康，一拿出來我都要哭了！」

而原po也直言，「很感恩所有努力奮戰的前線」，並說台灣疫情能控制好，前線人員真的給予非常多的幫忙，希望大家能多支持他們，也少一些紛爭和對立，團結對我們才是好的。

文章一出，網友紛紛表示，「真有心」、「其實我覺得肯參加口罩發放的藥局人員都很貼心」、「我拿到的也是，藥局都挺貼心的」、「藥師是專業來的」、「我去當義工時，都是這樣打包口罩的」。

另外有人也說，「今天在711領到的也有反過來放！真的很感激他們」，而其中一位網友則說口罩會用反向擺放是為了計算上的方便，引來網友笑說「這說法太破壞氣氛了」。