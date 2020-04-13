簡體字簡訊假冒英相要錢還承諾給官做 網友：強森會說中文？

英國首相強森確診感染新冠肺炎，甚至一度高燒不退，轉往加護病房救治，沒想到竟有人藉此詐騙。有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上分享近日收到的詐騙簡訊，犯人自稱是首相強森，因為得病而讓下屬藉機謀權，希望對方可以賺帳給他，但簡訊內容破綻百出，令網友看得滿頭問號。

8日有網友貼出近日收到的詐騙簡訊，上頭以簡體字署名「英國首相約翰遜」，並表示自己因為感染新型冠狀病毒被隔離，而讓下屬伺機想要奪取首相大位，資產也全數被凍結。他希望網友能轉帳500元以解凍戶頭，更保障待康復後將提供高官位置及英國的居留權。

然而簡訊中所要求的銀行為中國人民建設銀行，雖然「假首相」稱那是朋友的帳戶，但仍讓人懷疑。且強森雖能流利的說西班牙、義大利、德文等多種語言，但中文卻不是他的強項，很明顯的就是封詐騙簡訊。

也因此網友們紛紛吐槽，表示想詐騙卻不做功課，根本不可能騙到人，「可以確定...他本人不會中文」、「真的會有人上當嗎？」、「如果這樣都能騙得到，那我也只能說......活該你被騙」、「首相只是隔離治療，又不是犯罪，怎麼會被凍結資產」。