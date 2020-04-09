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楓林網被封為什麼正版影視平台不趁機降價？ 網曝關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄。記者李奕昕／翻攝
國內流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄。記者李奕昕／翻攝

昨（8日）台灣流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄，流量第3名的gimy.tv也在晚間無預警關閉，而流量第2名的伊莉論壇前幾日也關閉部分影視的下載區及討論區。有網友認為這是付費串流平台吸引新會員的好機會，因此上PTT詢問「為什麼正版串流平台不降價吸引會員」

網友PO文表示，「最近有個網站被關了，免費仔一片哀嚎。」並推測選擇用盜版影視平台的人是因為對正版的價格不滿意，因此網友問，「那現在盜版下去了，正版怎麼不趁機出來收割？把價錢壓到免費仔可以接受的價格。不只賺到，也可以讓免費仔漸漸開始用正版，不論短期或長遠來看應該都還不錯吧？」

此文掀起網友討論，有網友表示，「巴哈姆特動畫瘋一個月99而已......還要多便宜」、「巴哈姆特動畫瘋免費720P還是一堆人看盜版480P阿」，更有網友直白表示，「什麼叫免費仔可以接受的價格，會花錢買就不是免費仔了啊！」。

也有網友從影視授權的角度切入，「就算有1080P免費仔也會嫌片太少好嗎」、「盜版仔有很多授權不了的東西，是正版串流商怎樣也拿不到的片源」、「正版授權超級麻煩的，一堆商務條款要處理，盜版商只要片源管你哪來的都可以上」。

更有網友點出正版串流平台的困境，「再壓會死人，你知道愛奇藝收益還在虧嗎？」事實上正版串流平台投資成本極高，愛奇藝即使有超過1億訂閱用戶，去年第三季財報顯示仍虧損人民幣37億元（約新台幣162.8億元），而Disney+在上市前已虧損高達10億美元。

而目前台灣可收看的知名正版串流平台如Netflix，基本月租為270元，多人方案最低一人只要98元；Apple TV+月租170元，多人方案最低一人只要29元。另外以陸劇、綜藝節目為主的愛奇藝月租為239元；除戲劇外還主打動漫的Line TV月租159元；主打日劇的KKTV月租149元。若喜歡看電影的人則可以選擇Catchplay+，基本月租為199元。

影視網站 楓林網 PTT

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