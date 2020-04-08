怕像楓林網被抄？gimy.tv無預警關閉 網友哀鴻遍野

國內流量最大盜版影視網站楓林網遭刑事局查抄，流量第3名的gimy.tv晚間無預警關閉，辦案人員研判架設網站者得知「龍頭」被抄消息，可能怕被查辦，趕緊關網避鋒頭。

gimy.tv今天晚間貼出公告，表示「有相遇必有分離的一天，謝謝各位影迷們，我們後會有期」，兩大免費影視網站接連關閉，網路上「哀鴻遍野」，不少人抱怨不能再追劇了。

刑事局去年底接獲美國電影協會（MPA）提告，電信偵查大隊第一隊上月31日搜索，拘提架設楓林網的陳姓（33歲）、莊姓（32歲）男子，估算侵權高達10億元，依著作權法移送法辦。

據警方資料，國內盜版影視網站流量排名，依序為楓林網、伊莉論壇、gimy.tv；幹員發現，伊莉的某些影片下載區最近忽然消失，懷疑同樣是怕被追查。