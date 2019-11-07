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愛奇藝Q3虧損162.8億元

2019-11-07 09:55聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

愛奇藝今（7）日發布第3季經審計財報顯示，總營收人民幣74億元，年增7%；虧損人民幣37億元（約新台幣162.8億元），虧損幅度較去年同期的虧損人民幣31億元擴大。

騰訊報導，愛奇藝第3季每股虧損人民幣5.04元。截至2019年9月30日，訂閱用戶總數為1.058億人，其中超過99.2%為付費訂閱用戶，較去年同期的訂閱用戶8070萬人增長31%。

愛奇藝第3季在線廣告服務營收為人民幣21億元，與去年同期下滑14%，主因大陸宏觀經濟環境充滿挑戰，一些內容的推遲發布，以及信息流廣告競爭加劇。

愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇表示，本季度，隨著公司朝著打造科技娛樂巨頭的願景邁進，繼續取得穩步進展。訂閱業務年增30%，首次貢獻季度總營收的一半以上。利用先進的人工智能技術，不斷微調內容產品，優化的貨幣化率，並探索未來增長的潛在新跑道。隨著5G快速發展，相信未來會有新機遇，公司將繼續推進技術與藝術的融合，為未來創造更深的價值和更大的前景。

愛奇藝首席財務官王曉東表示，儘管環境充滿挑戰，公司又一次實現季度營收增長。總營收年增7%，達人民幣74億元。訂閱業務繼續成為營收增長的主要驅動力。雖然在本季因季節性內容成本上升而經歷一些利潤波動，但將通過嚴格的支出和投資來提高長期效率。展望未來，我們將繼續通過進一步加強貨幣化和向更平衡的內容結構過渡來推動股東價值。

愛奇藝今（7）日發布第3季經審計財報顯示，虧損人民幣37億元（約新台幣162.8...
愛奇藝今（7）日發布第3季經審計財報顯示，虧損人民幣37億元（約新台幣162.8億元）。照片／百度圖庫
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