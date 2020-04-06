台灣送荷蘭橘色口罩！網友讚暖心 「固執男友也願戴」

新冠肺炎延燒全球，我國捐出千萬片口罩支援國際社會，受益國家紛紛透過媒體感謝台灣，其中荷蘭貿易暨投資辦事處就在臉書秀出獲贈的口罩，吸引許多台灣網友前去留言打氣，而且還意外發現，原來我們捐給荷蘭的口罩是橘色的。

國內口罩每日產量將達1500萬片，蔡英文總統4月1日宣布捐出1000萬片給疫情嚴重國家的醫療人員，當中100萬片致贈友邦，200萬片送往美國，700萬片捐給義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士等歐洲國家，此舉也被稱為「口罩外交」。

受惠者之一的荷蘭貿易暨投資辦事處，特地在臉書粉專貼出一張照片，感謝台灣伸出援手。該照片以荷蘭國花鬱金香為背景，放置在前方的橘色口罩則是最大亮點。

由於「荷蘭國父」奧蘭治王子威廉一世及其後代王室成員的姓氏「Oranje」，就是荷蘭文的橘色之意，因此自獨立建國以來，橘色就是荷蘭的代表色。

「一起合作，我們才能共度難關。」貼文指出，荷蘭第一線醫護人員缺乏醫療口罩多時，導致他們只能重覆使用，或者購買工地用口罩應急。而台灣願意在疫情嚴重的此時分享珍貴的口罩，還與荷蘭的醫療器材和生物製藥研究單位合作，讓他們相當感謝。

許多台灣網友在貼文底下熱情回應，「台灣口罩品質優良而且很漂亮」、「特地送亮橘色的口罩，太暖心了吧」、「橘色口罩連固執的荷蘭男友都願意嘗試戴喔！」，還有人為荷蘭在八仙事件後捐大體皮膚給台灣一事道謝。

我國外交部也留言，「很高興台灣幫得上忙！台灣與荷蘭是理念相近的夥伴，我們共同合作對抗疫情，一起加油吧！」