我捐千萬片口罩 助疫情嚴重國家

蔡英文總統昨表示，基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。

蔡總統昨指出，國際疫情不能得到有效控制，疫情永遠不會結束，台灣光把國內防疫做好無法阻擋疫情蔓延，國際社會各成員必須集結力量，共同克服挑戰。前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃，跟其他國家一同區域聯防，全面抗疫。

我將日產一千五百萬片口罩

蔡總統表示，現在不論是快篩、疫苗及藥品研發、防疫物資的超前部署，都有非常多國家想跟台灣合作，目前台灣跟美國、歐盟、捷克正在共商防疫策略，分享研究成果；跟澳洲、美國，也正進行防疫物資的合作交換。

蔡總統指出，基於人道考量，台灣不能袖手旁觀，現在台灣每天可生產一三○○萬片口罩，即將達到一五○○萬片，將捐贈一千萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續則視產能給予國際社會更多支持。

外交部說明，援助行動包括在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每周十萬片，再捐贈兩百萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施；針對歐盟疫情較嚴重的會員國，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭，以及英國和瑞士共捐贈七百萬片口罩，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作。

美國在台協會（AIT）昨表示，感謝台灣慷慨捐助口罩，台灣是真正的朋友，AIT也幫防疫團隊加油，也特別用英文拼出加油「jia you」。

外交部也將再捐贈一百萬片我國產口罩、熱像體溫顯示儀八十四台及額溫槍等，協助邦交國因應疫情；首波援助提供給受創較重的國家，規畫接下來的援助，也包括新南向國家。

針對台灣將捐贈歐美及友邦口罩，中共外交部發言人華春瑩昨指出，美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成。但若「島內個別人想就疫情搞政治操弄」，就得「自省自重」。

國台辦：台灣入世衛 一中原則處理

華春瑩昨在記者會上還語帶嘲諷地說，「我好像記得，在中國疫情剛剛發生的時候，台灣當局是不是有人發布公告說不允許口罩出口」。

此外，日本媒體日前報導稱，中方正研究同意台灣以觀察員身分加入世界衛生組織（ＷＨＯ）。對此，中共駐日本大使館和國台辦均予以否認。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，關於世界衛生大會涉台問題，中共駐日使館發言人已嚴正駁斥假消息，她要重申的是，在世界衛生組織涉台問題上，必須在「一個中國」原則下處理。