最想擁有哆啦A夢哪個道具？ 一票人都選它：等於全都選到

日本知名動畫《哆啦A夢》中，來自22世紀的機器貓哆啦A夢有個百寶袋，裡頭裝有許多萬能法寶。如果世界上真有哆啦A夢，大家最想要獲得哪種道具呢？日前有網友發起討論，列出哆啦A夢的4個人氣道具讓大家投票，截至目前為止，已有超過3萬人參與，其中領先在前、獲得最高人氣的道具就是「時光機」。

日前有網友在Dcard的哆啦A夢板上，以「選一個道具擁有」為標題發起投票，選項有4個，包含「時光機、任意門、竹蜻蜓、縮小燈」，截至目前為止已有超過3萬人參與，最多人選擇的是時光機，獲得過半人數的支持，而緊接在後的則是任意門，同樣有著極高人氣，而竹蜻蜓和縮小燈加起來僅占了總票數的2%。

有超過半數的網友都選擇時光機，「選時光機，希望能回到以前見過世的爸爸」、「搭時光機去未來查看各家股票的價格、樂透中獎號碼等，財富自由不是夢」、「絕對是時光機，人生後悔的事太多了」、「時光機，一直非常後悔以前做錯的一件事」、「選時光機等於全選，用時光機回到選擇前再次選擇，這樣可以得到全部」。

還有不少網友開始討論，「基本上任意門完全可以取代竹蜻蜓」、「竹蜻蜓？都沒人想過用這個姿勢飛需要用多少核心的力量嗎」、「有任意門就不用租房子了，房租好貴啊」、「要縮小燈幹嘛？給蟑螂吃漢堡嗎」、「有縮小燈就不用找停車位了耶」、「時光機和任意門都好想要」、「有任意門就沒有遠距離」、「有任意門就不用通勤了欸」。

此外，也有網友點出「『如果電話亭』根本外掛般的道具」，引起不少網友認同回應，「真的，可以直接說如果我有哆啦A夢」、「如果我買任何東西都不用付錢」、「如果我有女朋友」、「如果我可以長高十公分、瘦十公斤」、「如果我有以上那些道具」、「我會說如果我有百寶袋」。