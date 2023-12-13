他嫌統一肉燥麵「麵湯都普通」 內行人曝1完美吃法：味道升級

泡麵料理的方式百百種，也是許多人在飢餓時，能快速填飽肚子的食物。近日有一名網友點名「泡麵始祖」統一肉燥麵，認為其湯頭跟麵體都很普通，好奇「為什麼那麼多人愛買統一肉燥麵？」，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「統一肉燥麵為什麼是銷售冠軍？」為題，表示台灣賣最好的泡麵統一肉燥麵，但他認為麵體沒嚼勁又很小坨，湯頭沒啥鹹度都只是香味，認為喜歡麵體可以選擇肉骨茶，喜歡香味也有統一肉燥米粉可以選，不解為何那麼多人愛買統一肉燥麵？

貼文一出後，有不少網友回應「便宜耐吃吧」、「就是不鹹才不易膩呀」、「重鹹不符合時代了」、「簡單好加工，加點料就很好吃了」、「道地台灣味」、「炒泡麵始祖阿！超讚」、「很淡又便宜，喜歡什麼味道再另外調」、「油蔥+豬油就無敵台灣味阿」。

但也有網友認同原PO看法，指出「淡到以為沒放粉包」、「印象真的很淡」、「沒啥鹹度、油蔥香」、「老實說，40年前的比較香...」、「裡面真的有肉燥嗎？」、「麵體不行了」、「太油了我都吃海鮮口味」、「麵體超難吃，很久沒買了」。

另外，也有不少內行人分享泡麵好吃的秘密，就是一定要加蛋！紛紛表示「用煮的+蛋打成汁淋上去，才是真完美吃法」、「一定要加蛋汁=100分」、「加個半熟蛋味道剛好」、「加半熟蛋簡直完美！」、「加蛋很好吃」。