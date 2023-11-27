學生窮遊住車站附近旅館「最便宜的房」 櫃台見他退房房號嚇慘了！

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，自己在南部某旅館的恐怖住宿經歷。示意圖／ingimage
有網友分享，自己在南部某旅館的恐怖住宿經歷。示意圖／ingimage

民眾出遊住宿時，不只會考量價格與旅館設備，也會避開曾傳出恐怖故事的飯店。近日，有網友在「靈異公社分享自己在南部某飯店遇到的嚇人經歷，讓許多網友不寒而慄「比被託夢還刺激」。

原PO表示，多年前還是學生的他決定到南部窮遊，選擇住在火車站附近一間旅館，入住時，他詢問櫃檯「有最便宜房間嗎？」對方便直接拿出一把鑰匙。他透露，雖然自己忘記該房的價格，但認為在南部都市能以此低廉價錢住到含早餐的旅館，算自己賺到。

原PO指出，當時他一進房間就聞到濃濃的麵包味，窗戶是打開的，電風扇跟冷氣都還在吹，明顯是清潔過的樣子，讓他感到非常奇怪。他說明，自己在房裡四處張望，原以為是前房客留下的味道，但後來從窗外看到對面馬路上有間麵包店，猜測味道是從該店傳過來的，便放下行李住了下來。

當天吃完晚餐的原PO因為覺得很累，就將房門與鍊條鎖上，但早早入睡的他卻整夜翻來覆去睡不著，幾乎是淺眠的狀態。早上清晨五點多時，他突然被吸塵器的聲音吵醒，推測清潔阿姨正在打掃隔壁房間，不禁心想「一大早就開始打掃？打掃的阿姨真的很辛苦」。

不久後，阿姨推著清潔車離原PO的房間越來越近，並直接將門打開，嚇得他趕緊將床邊的包包與重要物品擁入懷中。他透露，對方進門後就無視自己，開始倒垃圾、清潔浴室、洗地板和放備品，阿姨熟練的動作讓他感嘆道「一個人負責打掃這些房間，真的是很辛苦」。

當清潔阿姨掃到原PO床邊時，他下意識將自己的包包抓得更緊，對方便開口「沒事，你睡你的，我打掃完就走了」，於是原PO決定閉上眼睛假裝睡覺。他坦言，當時自己瞇眼看著阿姨倒垃圾、用吸塵器吸地，等對方收起打掃用具準備離開時，自己還在心中表示感謝，對方則用台語回覆「不會」，就推著推車走出房間。

原PO回憶，後來他躺在床上直到早上七點多，才準備收拾行李去吃早餐，卻看見垃圾桶內還有垃圾，備品也沒有換，浴室仍是使用過的狀態，甚至連昨晚自己掉在地上的紙吸管套也還在原處。

雖然原PO有著滿腹的疑問，卻怕會害到清潔阿姨，因此沒有主動向櫃檯人員告知。不過，當他去退房時，兩位櫃台阿姨立刻驚呼「么壽喔，她怎麼把那間房間租出去啦！」、「昨晚睡得還好嗎？」在原PO簡單回應後，兩人則表示「應該是離開了啦～沒事，謝謝您的光臨」。

文章一曝光，吸引許多網友關注，「可能是夢境」、「這個故事告訴我們，千萬不要跟旅館說要最便宜的房間，那他就會給你一間最驚喜的房間～」、「好敬業的阿姨」、「你也算是心理素質強大」。

還有不少網友被原PO描述的故事情節嚇到，「你不是有鎖鏈條？那阿姨怎麼開門推車進來打掃！」、「你在『心中』對阿姨說謝謝，阿姨怎麼回答你了？當下你沒嚇死嗎？」、「比我被托夢的還刺激的感覺」、「文筆很好誒，文章超有畫面的」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

靈異公社 房客

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