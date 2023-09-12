他問祭拜「好兄弟」的貢品不能吃？ 網笑：因為「虎神」先吃過了

每年農曆七月中元普渡，很多人都會準備豐盛的佳餚祭拜「好兄弟」，以祈求平安。日前有一名網友發文表示「為什麼拜過的東西不能吃？」掀起網路正反論戰。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示想知道「為什麼拜過的東西不能吃的原因」，從照片中可見，貢桌上擺滿了祭拜「好兄弟」的佳餚，但也明顯可見佳餚上頭，有不少蒼蠅圍繞著食物在飛。有網友表示，在炎熱的夏天，食物在高溫下，只要10~20分鐘細菌就會倍增，更別說拜拜食物動輒就擺放一、兩個小時，上面的細菌量恐怕已經上百倍！

貼文引起熱烈討論，有不少網友表示不吃拜過的貢品，「上面都是蒼蠅啦」、「這『虎神』的數量也太驚人」、「照片中的東西你還敢吃也算厲害了」、「不知道為什麼，我只要吃拜過的都可以知道，味道吃起來有差異，不論是泡麵或是罐頭，生鮮食材差最多，所以我不吃拜過的」、「我也這麼覺得，就是味道少了幾分欸，好像氣味被吸走這樣，也不知道是不是燒香燒金紙之類的關係」、「沒錯沒錯！每次這樣跟朋友說，大家都說是心理作用，但吃起來真的不一樣啊」、「真的有差」、「身體敏感的人，真的吃的出差別，有時很不舒服」。

不過，有網友不以為然罵道「別亂說、亂傳，拜拜的東西可以吃掉的，你丟掉老祖先會打你後腦勺，不知誰教你的，亂七八糟傳」、「拜過不能吃？我家都是優先吃拜過的欸」、「我們家都會吃欸，沒聽過這種習俗」、「跑去吃沒拜好的人，才應該要好好檢討吧」、「我發現很多人根本就在拜自己喜歡吃的東西，怎麼會拜完不吃」、「其實拜拜本來就是拜自己喜歡吃的」。

有網友則建議「用保鮮膜封著再拿去拜拜，這樣不用怕」、「就是要趕快吃掉（乾淨的話），拜過的東西超容易壞」、「還好我們都拜餅乾、泡麵、罐頭沒有這個疑慮」、「不是什麼怪力亂神的理由，是食品衛生的問題。夏天氣溫高這些供品整個變成細菌培養皿，還不說攤開的被蒼蠅亂沾，有一些細菌的毒素是加熱也不會被破壞的」、「以前的人不能吃是因為過去衛生條件不佳，加上食物烹煮過後到拜完再到食用，天氣炎熱下這麼長時間放在室外，極大可能變質，吃下去容易造成腸胃問題」。

此時，有不少網友歪樓開玩笑地說「因為『虎神』（蒼蠅）先吃過了」、「我都邊拜邊吃」、「舉杯邀兄弟，對飲成三人」、「貧窮真的限制了我的想像」、「對啊！有的禁忌其實想一想是有其道理的，如果不去理解，就只說什麼什麼不能做，做了就會怎麼樣，就變成迷信了」。