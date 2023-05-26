小學拚100分換思樂冰！老師誇「考得好」 他看到考卷卻秒哭

7-ELEVEN的神級「思樂冰」即將重出江湖，預期推出時程可能就在夏季。有網友回憶小時候參加「100分換思樂冰」活動的故事，當時身為小學生的他，為了得到免費思樂冰努力想考滿分，卻因為粗心而被扣了2分，令他懊惱不已。還有人分享，朋友考了三張100分，最後竟喝思樂冰喝到吐。

一名網友在論壇Dcard發文分享小時候參加100分換思樂冰活動的故事，他在國小時，學校附近的超商可以用100分換思樂冰，因為家裡平常不太吃冰，因此他非常努力想考滿分換冰。

某次段考後老師誇獎他考得很好，本以為終於考到滿分，想不到拿到考卷後是98分，而且被扣的分數還是因為粗心導致，「我真的氣死自己粗心大意，當下直接哭出來」。不過最後他終於考到滿分，也如願換到思樂冰，他開心直呼「世界無敵快樂」。

有網友也分享自己的故事，有人留言「以前真的有同學考3張100換了三杯，他原本想分同學，結果去安親班時，老師又每人發一杯，沒有人要喝他的，結果他喝到最後吐出來，而且之後約他去買都不跟，喝到怕了」。

還有網友留言「超期待的，都是滿滿回憶！」、「我都快忘記100分可以換思樂冰這件事了，時間過得好快啊」。發文網友也說，「其實吃來吃去我還是最喜歡可樂口味，小時候想如果考五科都一百分，這樣可以換五杯欸，是要多幸福啊？」