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神級「思樂冰」悄回歸？7-ELEVEN證實了 霜淇淋也將重出江湖
雖然時下超商販售的冰品琳瑯滿目，但是7-ELEVEN的「思樂冰」一直是許多消費者記憶中的神級冰品之一，大大的紙杯裝滿沁涼冰沙，夏天來一杯超級消暑，甚至還有大份量的重量杯。近日有民眾眼尖發現7-ELEVEN總部門市出現「思樂冰」機台，共有可樂、芬達兩種口味，雖然尚未提供服務，但已讓不少人陷入回憶殺，直呼「超懷念」！其實不只「思樂冰」，7-ELEVEN的霜淇淋也悄悄回歸，目前僅在限定門市販售，只有牛奶口味，單支售價49元。
7-ELEVEN「思樂冰」是許多網友敲碗的超商冰品，直說「求求你重現江湖」、「現在的小孩都不知道這東西有多好喝」，自己動手加滿更是回憶。對此7-ELEVEN表示「思樂冰為7-ELEVEN既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，後續將依內部規劃推出，敬請期待」。
以「思樂冰」機台已現身的狀況推估，預期推出時程可能就在夏季。
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