時代的眼淚！這款「手搖飲料」當年爆紅 搖3下噴得全身都是

「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候Qoo，喝完臉紅紅！」這首廣告神曲2000年代風靡全台，一度成為飲料界的洗腦神曲。而七、八年生最熟悉的飲料，到底有哪些？一起來盤點網友們最懷念的兩款國民飲料！

有網友在報時光｜老派收藏發文，「這款『雪克系列』掉到地上的破損機率比墜機還高」，引發網友熱烈討論，紛紛勾學生記憶！

雪克

雪克泡沫紅茶、綠茶、咖啡系列由統一於1984年上市，這款手搖飲主打「喝之前搖3下」，尤其是雪克33，號稱要搖33下會更好喝！雪克33的包裝也是網友想念的原因之一，「開口超難撕開，很容易把白色衣服毀了」、「常有白目把它弄破讓走廊黏黏的」，網友笑著想當年：「常常搖到十幾下就甩出去了」、「越搖越大力，也就握越緊，最後就捏爆了，噴得全身都是！」、「更不小心拿起來，輕輕敲我前面座位的同學，結果爆開，畫面超有震撼力！」網友留言勾起鄉民青澀年少時光！

Qoo飲料

此外，網友們也點名曾席捲全台的Qoo酷兒飲料，其當時「Q-o-o，有種果汁真好喝，喝的時候Qoo，喝完臉紅紅！」廣告歌詞一度成為風靡全台的洗腦神曲。1999年酷兒在可口可樂日本公司研製成功，2001年引進台灣，推出了有葡萄、橘子、白桃等口味，深受消費者喜愛，再加上可愛藍色吉祥物的加持，一舉成為家喻戶曉的果汁飲料第一品牌，可惜自2005年前後逐漸減少鋪貨而淡出市場，成為時代的眼淚。

網友看到這些「消失的國民飲料」後紛紛勾起童年回憶，表示「懷念啊！曾經的美好歲月」、「這個真的好懷念，雜貨店裡都是賣這個」、「國中的時候很愛喝！」、「這個破裂的時候，我們拖地就拖到死掉！」、「這個破裂的時候，我們拖地就拖到死掉！」並且直呼希望能趕快重回上架！但也有網友有悲傷的說「回不去了」。