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他分享「國小被禁」懷舊零嘴 網秒勾回憶：害我被教官抓

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享懷舊零嘴，勾起許多人童年回憶。 圖／翻攝自爆料公社
網友分享懷舊零嘴，勾起許多人童年回憶。 圖／翻攝自爆料公社

還記得小時候有種零食，吃完會滿嘴紅吱吱、流口水活像吐血嗎？有網友分享一款懷舊零嘴，笑稱當時太像吃檳榔被校長封禁，勾起眾人回憶。

網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一款「懷念的零嘴」，只見它呈紅色乾乾長條狀，一包不到手掌大，卻因為吃起來滿嘴通紅，活像在吃檳榔，讓他的國小校長下令「禁止全校學生吃」。

照片勾起許多人回憶，一秒認出這是「紅芒果乾」，醃漬得酸酸鹹鹹，有些還會加入辣粉，是台灣傳統蜜餞代表之一，「好懷念喔」、「小時候的回憶」、「小時候超愛這個，一片一元」、「小時候好喜歡吃，雖然很鹹，但都要嚼到沒味道才吐掉」、「現在看到，舌頭還會莫名地發酸鹹」、「為什麼看到他，我唾液變多了」、「吃完手跟嘴唇都變橘紅色的」、「色素極重，不過超好吃的，現在不好買了」。

有人也笑著列舉小時候的屁孩舉止，「小時候買來吃，還故意學吃檳榔一樣吐掉」、「真的都會拿來當檳榔，還會學大人吐檳榔汁」、「我小時候都很愛演嚼檳榔」、「配上香煙糖！就可以橫著走了」、「這個我記憶最深刻，高中時放了一包在抽屜，班上男同學拿去吃，結果老師以為他們吃檳榔，害我一起到教官室報到」。

芒果 零食

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