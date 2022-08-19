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家中搜出彈殼製造「古董小物」 內行人秒認出功用：恆春特產

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享家中找到的兩件「古董」。 圖擷自爆廢公社
原PO分享家中找到的兩件「古董」。 圖擷自爆廢公社

當時代不斷進步，人們就會開始對於一些人事物產生懷舊心情。一名網友在臉書分享兩件物品，他說其用途是阿公告訴他的，照片一PO出也引起不少人討論，有內行人一看就知道，這是南部恆春老人家要吃檳榔之前，用來搗爛檳榔用的特殊器具。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見桌上放著兩個奇怪的物品，左邊的東西底部是一塊圓柱狀木頭，上面還插著像是爪子的尖銳造型物品，右邊的則是一個類似金屬的容器，顏色呈現泛金黃色。原PO說「現在的年輕人不懂這東西吧，補充說明：那個底座聽說是用子彈的殼做的（我阿公以前跟我說的）」。

不少內行人立刻認出其作用，「戳檳榔的小型搗碎器」、「檳榔神器」、「這是南部屏東春靶場直升機特產，給一些給老人家吃檳榔用的」、「原住民老人家戳爛檳榔的，好入口，50機槍子彈殼做的」、「恆春人鑿檳榔用的，彈殼做出來的，演習完撿來加工」、「南部老人家的檳榔神奇，因為檳榔是曬乾的要用這個ㄍㄧㄠ軟才能吃」、「恆春還有在賣，『檳榔煨啊』」、「威啊！檳榔威啊！恆春特有物品，是『無齒之徒』吃檳榔必備的工具」。

也有許多網友第一次見到感到非常新奇，「我這輩子第一次看到」、「我不是年輕人，但我也不知道這是什麼」、「以為是挖耳屎或鼻孔的」、「抓背的吧」、「還真沒看過」、「古時候的不求人？」、「這跟年紀沒關係，跟吃不吃檳榔有關係」。

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