醫院見一阿姨穿牆消失嚇壞她 真相曝光眾人直呼：險尿褲子

所謂「人嚇人，會嚇死人」，尤其目前正值農曆七月，更讓人容易疑神疑鬼。一名女網友就在臉書分享在醫院遇到的經歷，她說3年前兒子住院，某天在醫院地下室看到一名阿姨竟然「穿牆而過」，目睹這恐怖景象讓原PO嚇得全身發抖，但下一秒真相大白後，卻讓她超傻眼。

原PO在臉書「靈異公社」表示3年前兒子生病住院，她陪病期間某天早上6點多帶兒子去地下室的超商買早餐，因為時間很早，所以商店街的其他店家都還沒開始營業。原PO說當時看到走道上有一名阿姨走動，但不以為意；在等電梯的時候，她彎下腰幫兒子調點滴，卻撇見那位阿姨竟然穿過木板牆不見了，目睹這一景象讓她嚇得發抖。

原PO描述當時她的眼睛瞬間張得快跟嘴巴一樣大，「靠杯…農歷七月該不會被我碰上好兄弟吧？」雖然很害怕，但好奇心驅使下，她還是鼓起勇氣走過去查看，確認是否有通道，但發現沒有任何通道後，又讓她嚇得倒退三步。

就在她驚魂未定時，木板牆突然打開，那位消失的阿姨拿著拖把走出來，原PO這才知道那裡有一個「隱形門」，也就是沒有把手且往內推的門，真相大白卻也讓她直呼「眼神已死到不能再死」。

貼文也嚇到一些網友，「我的心臟病可能是妳害的，哈哈哈」、「差點尿褲子」、「被妳騙到了」、「看到中間有點毛，但後面反應也太好笑了啦」；還有人大讚原PO有查證才能解開真相，「還好有過去確認，不然會變成一輩子的陰影」、「還好有（求知）精神，不然真的會驚嚇過度」、「還好妳有去確認，如果妳因為害怕離開那裡，然後妳就會被自己嚇出病來」、「還好還有勇氣去查看，真相釐清」。