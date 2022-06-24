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東港鮪魚店、龍潭虎穴店…超商店名笑翻網友：不能好好取名？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出多家有趣的超商店名。圖／取自臉書
網友貼出多家有趣的超商店名。圖／取自臉書

台灣便利超商店家數目眾多，為方便辨認，每家門市均有命名，不過有網友發現全台藏有許多有趣店名的超商，包括東港鮪魚店、龍潭虎穴店、板橋大庭店等，網友直呼「店名不能好好取嗎？」

有網友在臉書貼出多家超商店名照片，各家店名都相當有趣，包括中和浪漫店、東港鮪魚店、龍潭虎穴店、和美郭靖店、和美黃蓉店、台中忠孝夜店、北投火山店、彌陀虱目魚店、三重初戀店、清水好美店、萬巒豬腳店、大溪豆干店、梧棲美女店、台中一中讚店、大安學霸店、新竹護城河店。

網友貼出多家有趣的超商店名。圖／取自臉書
網友貼出多家有趣的超商店名。圖／取自臉書

還有7-11鯊魚門市、員林安迪店、員林黎明店、員林學友店、員林富城店、中寮香蕉店、頭份精品店、全家北斗七星店、萊爾富菩薩店、楊梅吐氣店、竹南可愛店、梧棲海王子店、三峽金牛角店、六腳蒜頭店、龍潭客棧店、梧棲海星星店、虎尾霹靂店、無尾熊門市、板橋大庭店、科南門市、裝甲門市等。

創意店名讓網友直呼「那個，店名不能好好取嗎？」該篇貼文吸引7千餘人按讚、分享，其他網友紛紛留言「創一個你嘎挖踮店」、「打造知名地標了啊」、「我寄過豬腳店，一聽就知道屏東的」、「超好笑」、「還有台南霸氣、竹北起飛、大園羽田跟梧棲火力店」、「楊梅吐氣跟北斗七星讓我崩潰了」、「少了北斗肉圓店」。

超商 便利商店

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