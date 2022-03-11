墓地上的眷村聚落：康樂市場的故事

康樂市場得名於康樂里，原址位於今南京東路、林森北路口的康樂公園與林森公園，舊時屬三板橋一帶，日治中期劃分為三橋町，是當時日本人的共同墓地，比如第七任臺灣總督明石元二郎就曾安葬於此。

中華民國政府遷臺後，大量軍民湧入臺灣，但本地沒有足夠空間可供收容，無法獲得安置的底層移民只得自力救濟，任意尋找空地搭建平房、依群而居，逐漸形成了非列管眷村，其中有一批人便在當時的三橋町共同墓地住了下來。

勉強有了安身立命的地方後，居民為謀生便開始擺起各式各樣的攤販與生意，而隨著臺北這座城市的快速發展，康樂里搖身一變成了都市中心，並在外地尋求發展機會的人不斷加入下，聚落規模日漸擴大，康樂市場也愈見繁華，據1996年市政府統計，共有一百七十四戶攤商。

然而早在1956年，臺北市政府便依日治後期的都市計畫將此列入公園預定地，雖有居住事實在前，但雜亂、缺乏規劃、不符法規的康樂市場終不免被認定為違建，基於公共安全及城市發展，自1980年代起便不斷傳出市府有意拆遷的消息。

1997年時任臺北市長的陳水扁終於下定決心拆除康樂市場，同時也引發了臺灣首次大型的反迫遷運動，但在市府的強力執行下，康樂市場最終在一個不斷失火的夜晚後被拆除，而部分攤商則轉往欣欣百貨鄰近巷內的金財神大廈，繼續以康樂市場的名義營業，但如今已漸沒落。

康樂市場曾是導演萬仁在《蘋果的滋味》、《油麻菜籽》、《超級市民》、《超級大國民》等電影的取景之地，反映了城市底層人民的生活，也展現了無窮的生命力；它記錄了來臺軍民的顛沛流離，也接納了北上打拼的中南部民眾，最後卻在都市發展的名義下，使這些居民不得不再次離開。

第14、15號公園預定地街景。日期：1992/7/22．攝影：胡國威．來源：聯合報

面對即將拆遷 十四、十五號公園地上

千餘戶居民 面臨著「天人交戰」的惶惑

1997-02-23 / 聯合報 / 16版 / 台北人

【記者楊金嚴】農曆年剛過，一般市民還沈浸在過年氣氛中，不過年初五市府一上班，社會局社工就開始調查十四、十五號公園預定地居民的安置意願，隨著公園開闢時間日益逼近，兩公園預定地上居民都知道，這次是真的要離開這個住了數十年的「第二故鄉」。

走在林森北路上，兩邊不少商家都貼出結束營業大拍賣的海報，希望在地上物拆遷前將存貨出清，因不少商家是租的店面，對公園拆遷大都沒有意見，像在林森北路南京東路口賣仙草的老闆就說已準備搬了，否則能怎樣？

陳才根故事 引發共鳴

曾被電影「超級市民」當做題材的十四、十五號公園用地，進入兩側低矮的巷內，有的住戶已在打包，一些高齡的老人則仍坐在室內，面對將被拆除的房子，及未來要開始的新生活，頗有前途茫茫之感。

目前兩公園內有一千零八十九家住戶，住戶中有高齡的榮民，也有三四十歲由中南部到台北打天下的本省人，因為戰爭、婚姻，讓這群人聚集在這裡，近五十年來，這群人歷經時代的大變動、兩岸的變化，目睹了台北的成長，早年台灣仍有省籍情結時，這兒早已默默的進行著省籍融合。

過年前關心兩公園拆遷的都市計畫學者，在十四號公園外的人行道舉行守歲活動中，放映以十四號公園內老兵陳才根由大陸至台灣轉戰一生經歷紀錄片，引起不少人共鳴。

其實在兩公園內，五百多名七八十歲的榮民，都有和陳才根類似的經驗，每人都經過了戰亂，目睹了生離死別，在九死一生中輾轉才到台灣，不過在離開軍中後，因為沒有一技之長或是學歷不高，只好在社會底層中求生存，睡在日本人的墳墓上活了下來。

生活雖貧苦 彼此照顧

最早到林森北路左側十五號公園預定地上的山東人，從小在十五號公園預定地上長大的康樂里長禚淑雲說，她父親以前是國軍五十軍的尉官，卅八年大陸逆轉，五十軍經海南島轉進來台，眷屬隨部隊撤退到台北時，在舉目無親下只好住在當時只有墳墓和草叢的「郊外」。

稍後不少離開軍中自謀生活的老兵，在互相聯絡下，以山東人為主的卅二軍、五十軍的長官、部屬，不少人都住入十五號公園預定地上，稍晚到的江蘇、福建籍老兵，則住在對面十四號公園預定地內。

老兵們開始新生活時，因為沒有一技之長，大都以拉三輪車或是賣饅頭為生，生活都相當辛苦；禚淑雲記得小時候，家裡地面是黃土，下雨時雨水潑進來，地上滿地泥濘，雖然生活辛苦，但彼此相互照應，共同度過艱苦的歲月。不過這群人生活雖不富裕，在中美斷交，各界舉行捐款購機運動時，康樂里是中山區各里中，捐款最多的。

在十五號公園預定地巷內做包子的呂作雲太太說，和呂結婚時丈夫身上只有六百元，如果有錢早就搬走了，誰想住在這種地方，已八十多歲的呂作雲也不反對公園更新，不過擺在眼前的也是房子拆後，不知要住那裡，只好向市府求助。

七十二歲的丁學故說，不少鄰居曾回鄉探親，但發現在相隔數十年後，不只兩地生活、觀念已差距太大，加上他們在台的生活不是很好，大陸親人也不見得歡迎，想回大陸的不多。

十四號公園預定地新生北路二段二八巷內的李金方，民國四十二年在離開部隊後，進住當地時，周圍到處是草叢，旁邊還有豬圈，他太太說，後來因為見到鄰居沒有住的地方，把門牌給對方搭房子，他們再重新申請門牌，想不到這次公園要拆遷時，因為門牌是七十九年設的，無法領取拆遷費，變成領不到一毛錢。

雖然有五十年交情的老戰友鄰居，自動要將拆遷費分一半給他，不過李金方認為，沒有必要為此傷了卅年的交情，也不想要錢，只是眼見拆遷將屆，仍沒有住的地方，他也不禁著急。

李金方對面的施三妹，已八十多歲又是素食，雖然在區內住了卅年，也有類似李金方情形，領不到一毛錢，這陣子他試著找房子，但同樣因為每月租金都要上萬元，讓每月只領一萬多元榮民津貼的施三妹，愈來愈急，在社工員上門時，又不知道說明自己情形，只有乾著急。

居住四十年 補償無著

原籍桃園的營業戶自治會會長吳坤明，因為姐姐嫁到當地，在退伍後到十四號公園預定地上打拚，早年他以手工彈棉被為生，他的棉被店開張時，林森北路只有三家商店。他說林森北路開發前叫九台街，底下是一條大水溝，路拓寬及欣欣大眾百貨開張後，林森北路才開始繁榮。

他記得早年區內還有本省人、外省人打架的情形，不過到民國六十年以後打架已很少，六十五年以後居民已打成一片，沒有本省外省人之分，這幾年對面十五號公園住戶有幾次火災，還是他們十四號公園一側的住戶協助撲滅的。

吳坤明很早就支持民進黨，在黃信介選立委時，康樂里只有三票投民進黨，其中一票就是他的；在陳水扁選市長時，陳在里內拿一千七百多票是歷來之冠，不過對陳水扁沒有履行先建後拆承諾，民進黨中央也沒有表示意見，讓他覺得很沒有意思，他說目前只能走一步算一步。

家鄉在彰化的賴文筆，退伍後在朋友介紹下，到在康樂市場賣雜貨，一晃廿七年，賴文筆說，他到康樂市場時，就聽到市府說要建公園，但說了廿七年都沒有動靜，這次居然真要幹起來了，由預算通過到要執行拆除，前後只有一個多月，中間又卡著過年，拆遷戶怎麼來得及應變，對市府的作法，賴文筆直說太過分。

住宜蘭的林飛龍在區內住了廿年，也是到台北打天下的類型，他說有錢的人早走了，眼見家園即將拆遷，他擔心的是市府是否真的能做好八十多戶高齡單身住戶安置工作。

盼做好安置 免於恐懼

卅歲的韓鴻順，從小生活在這裡，是區內的第二代，父親早逝，母親又失明，負起家庭重擔，面對拆遷他已開始另找房子，但問到的房子幾乎每月的房租要兩萬元上下，讓他也覺得壓力很大，不過因為年輕，他也認為整個地區改建是時勢所趨，早晚他要搬出去，只是對市府沒有讓他們有太多的搬遷時間，讓他覺得很不平。

在兩地預定地上待了近五十年，不少人將這兒當作第二故鄉，大多數的人也同意這個人鬼雜居民的地方，是需要拆除改建，只是面對茫茫的未來，都希望市府在拆遷前能作好安置工作，讓他們能免於第二次的流離失所。

就像一名高齡榮民在市府說明會中曾激動痛訴的，他在大陸的家已被共產黨毀了，想不到臨老，又遇到市府要拆他房子，大半輩子居然要兩次被「掃地出門」的情況，第一次是戰爭，他無可奈何，不過這次只是為了「建設」，就要拆他房子，真是情何以堪。

五十年來，台北已由農田、水道遍布的地方，變成高樓大廈車水馬龍之地，在這個城市的核心，這群見證台北成長的人，隨著公園拆遷將離開這住了數十年的第二故鄉；以往市府在公共工程進行時，對拆遷安置往往說的多作的少，或是存有霸王硬上弓的心態，這次在學者和外界一直要求市府拆遷前一定作好安置工作下，市府正全力進行老弱的安置工作，希望市府能交出一分讓市民一新耳目的成績單。