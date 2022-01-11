台中腦麻青年賣台式馬卡龍 網友：不只做愛心還很好吃

台中市旱溪夜市內，有一家擺滿台式馬卡龍的攤販，老闆林盟凱國中時因開刀而患腦性麻痺，導致他手腳不協調與口齒不清，但他不畏辛苦，用台式馬卡龍闖出一片天。近日就有一名女網友表示，在旱溪夜市看到他說話不清楚但很認真介紹產品，發文請大家多支持。

原PO在Dcard發文表示，在旱溪夜市看到一位感覺是身障人士的男生在賣台式馬卡龍，說話較不清楚但一直很認真介紹自己產品，她在旁邊10幾分鐘，他嘴巴都沒停過，可能因攤販較不起眼，所以用這種方式宣傳自己。

不少網友紛紛留言表示「如果看到紅茶口味的一定要買，有茶香又不會太膩」、「推推，伯爵紅茶我覺得也好吃」、「推推！每次去都看到他很努力在叫賣」、「大慶夜市也有！每次都經過都買，一開始是想說做善事，但後來真的是因為很好吃」。

林盟凱在臉書分享經歷，他一出生黃疸過高，國中時脊椎長水瘤，沒想到開刀後雖然活下來卻患腦性麻痺。他在成長過程中跟一般小孩一樣擁有正常人學習生活，唯一美中不足就是講話不清楚。

林盟凱小時候常在阿公家雜貨店吃零食，其中最愛馬卡龍，他稱它為「小烏龜餅乾」，雜貨店常賣馬卡龍，林盟凱常問阿公，他可不可以吃小烏龜餅乾，阿公跟他說可以，但只能拿一包，雖然一包也很滿足了。

他常想起阿公慈祥臉容跟小烏龜餅乾味道，現在獨自出攤賣起台式馬卡龍，希望每一口都可以喚起兒時回憶。