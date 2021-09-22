學生愛遲到25歲師嗆「沒時間蘑菇」 眾見冷門詞全傻：從沒聽過

世代交替最有感的一件事，就是流行用語的變化或消逝。有網友表示，他與大學生交談時提到「沒時間陪你們『蘑菇』」，沒想到一群人竟回應「沒聽過」，讓他相當驚訝自己才25歲「是不是老了？」

原PO在批踢踢發文表示，稍早有幾位大學生來向他請教問題，卻有人不守時遲到，他一氣之下便嗆「我沒有這麼多美國時間陪你們蘑菇」，沒想到在場學生集體傻眼回第一次聽到「蘑菇」一詞，讓他錯愕「我是不是老了」，所以跟小朋友有代溝，但也委屈指出自己才25歲而已。

對於「蘑菇」一詞，不少人也表示沒聽過這個用法，「什麼意思」、「我都沒聽過」，有人則指出起碼40歲以上才會使用，「最少40歲」、「我爸在用的」、「你不說我也沒發現好久沒聽人這樣用了」、「聽過外省老師這麼說過」、「小學老師有講過」、「少騙人，你是45歲的助教吧」、「不要說蘑菇了，美國時間也很少人用了，你確定你是25不是52嗎」。

有熱心網友查詢教育部國語辭典網站，發現「蘑菇」一詞也可解釋為「故意糾纏或拖延時間」，故原PO的用法是正確的，「長知識」、「我一直以為是有人把龜毛講反」、「本來就是很冷門的用語了耶」、「蘑菇是正確用法啊」。

也有人表示「感覺是中國方言」，原PO回應「小時候在中國都沒聽過這種說法，只有爸媽這樣講，回台灣後國中到大學都有老師用」。