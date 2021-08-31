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金門炒泡麵都用這款國民口味？阿兵哥流口水：吃得是回憶啊

聯合新聞網 / 綜合報導
金門炒泡麵，是很多人當兵的回憶。 圖擷自爆料公社一日小編
金門炒泡麵，是很多人當兵的回憶。 圖擷自爆料公社一日小編

泡麵可以說是國民美食之一，肚子餓了時候打開一包，就能滿足口腹之慾。除了傳統湯麵吃法，乾泡麵、炒泡麵吃法也是一絕。有網友第一次在台灣吃到「金門炒泡麵」，卻發現味道非常的「熟悉」，和國民口味乾泡麵「維力炸醬麵」如出一轍。

原po在爆料公社二館分享，他逛街時看到有店家賣「金門炒泡麵」，出於好奇心，他點了一份嘗鮮，一吃之下大為驚嘆，「這熟悉的味道...不就是維力炸醬麵嗎？」他好奇發問，金門真有這道菜？真的都這樣吃嗎？

po文一出，釣出不少曾在金門當過兵的人，「第一次吃是在金門當兵時吃的，驚為天人」、、「我只吃小徑合泉炒泡麵」、「叫個炒泡麵＋炒滷味，就是天堂享受」、「最愛鴻美炒泡麵」、「豬肝炒泡麵+火雞翅+保力達...絕配」、「還有加湯加餛飩的哦，我都吃沙美的遠來興」、「身為金門人炒泡麵只吃合泉、宏達」、「在金門當兵常吃的炒泡麵、山西拌麵、滷味飯」、「當年名餐，ㄧ包一蛋一火雞翅！一包一蛋就是這餐了」。

至於炒泡麵是否指定維力炸醬麵？其他口味也有擁護者，「維力炸醬麵的麵，加顆蔥蛋配高粱，人間美味」、「阿義牌用排骨雞麵」、「回到台灣就是統一肉燥麵版的」、「維力炸醬麵、排骨雞麵和肉燥麵，都有店家使用」、「味味A排骨雞麵，才是真正道地的金門炒泡麵好嗎？」

不少人認為吃得是回憶，「台灣的炒泡麵真的炒不出在金門吃的那個味道」、「連小蜜蜂都有賣炒泡麵」「看到這照片好懷念當兵半夜叫外送」、「金門炒泡麵這道只有在那邊當兵時才能體會出麵中之味」、「沒吃過別說你在金門當過兵」、「當兵時去狗洞拿的消夜(小蜜蜂)」。也有人笑稱，「金門當兵除了連上食物，其它都好吃」。

金門美食「炒泡麵」，是很多阿兵哥共同的回憶。記者羅建怡攝影／報系資料照
金門美食「炒泡麵」，是很多阿兵哥共同的回憶。記者羅建怡攝影／報系資料照

金門 泡麵

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