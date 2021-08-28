外送籃內驚見「紅字包裹」網嚇壞：快去拜拜

現在正值農曆七月半，長輩都會提醒半夜不要在外亂跑，小心撞鬼。有位女外送員近期發文分享，她在晚上送單，但機車外送籃內卻突然出現一個疑似用毛巾包裹著物品，上面布滿密密麻麻的紅字，讓她當場嚇壞，並懷疑自己是不是收到血書或詛咒，而貼文一出後，網友也紛紛叫她去廟裡收驚。

原PO在「外送員的奇聞怪事」發文，她說自己外送時通常都是用小箱子，但近期取餐時，打開機車上的大箱卻發現被放了一個詭異包裹，原PO說「發現被放了一捆類似毛巾，又像紙的東西，上面寫滿了密密麻麻的紅字，感覺好像血書，又像咒語，到底是什麼啦，搞的我好毛」。

只見該物品被橡皮筋緊緊捆綁，內容物被包得密不透風，而原PO也急忙向網友求助表示，「有高雄厲害的宮廟嗎，我想去問看看，我好擔心」、「害我整夜都害怕得睡不好，可以不要這麼缺德好嗎」。

消息一出後，有不少網友被嚇壞，紛紛建議「拿袋子打包裝好，拿去埋了，然後去拜拜」、「步驟一，丟水溝或河會流動最好。步驟二，找住家附近大廟或王爺廟稟告此事，並請神明作主化解此事即可」、「求救信啊，趕快拿去警局，說不定能救人一命」、「據我認識的宮廟説很恐怖，最好別在問下去」、「去住家附近的大廟拜拜，求個平安符就好」。

不過也有人認為只是單純的惡作劇，「個人覺得這是惡作劇」、「放心人比鬼恐怖」、「結果只是情書」、「做這事的真的很沒水準」、「亂丟垃圾而已，不用腦補」、「沒事沒事別嚇自己，當做亂丟垃圾就好」。