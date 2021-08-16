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無人客廳被翻箱倒櫃 七夕聚會「神秘女子」身份曝光嚇壞眾人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友與朋友相約烤肉聚會，卻出現靈異事件。圖／ingimage
網友與朋友相約烤肉聚會，卻出現靈異事件。圖／ingimage

七夕情人節剛落幕，有網友分享過去曾在七夕遇到的靈異事件，當時與朋友們共四男三女到金瓜石別墅聚會，烤肉到一半卻聽到沒人的客廳被翻箱倒櫃，事後拍照時，卻發現扣除拍照者鏡頭內只有五人，他才發現朋友的女朋友沒有同行，而他看到的「女生」則是前屋主去世的女兒。

有網友在臉書社團靈異公社分享過去七夕曾發生的靈異事件，當時他們一群人共四男三女，結伴相約開兩台車到朋友家位在金瓜石的別墅烤肉，同行者包括網友本人、金瓜石別墅主人阿鴻、另外兩位朋友阿軒、阿龍，三女則包括該網友女友、網友女友的朋友Yuki、阿鴻女友，不過奇怪的是，阿鴻的女友下車後不怎麼說話，她皮膚很白，擁有一頭及腰的黑髮。

一群人在別墅中聊天烤肉，接著開始拍照留念，突然別墅客廳傳來聲響，但客廳中沒有別人，聽起來卻像有人在翻箱倒櫃，阿鴻到客廳中巡視，確認真的沒有其他人，但書架上的書報卻被丟了滿地。

雖然大家都覺得有點奇怪，但仍繼續喝酒抽煙，接著該網友決定幫大家拍照，想不到開啟相機後，發現鏡頭內卻只有三男二女共五人，但一群人本來有七人，照理說扣除拍照的網友，應該還會有三男三女才對，該網友愣住冷汗直流，抬頭跟阿鴻說，「能不能請你女友往中間靠，她快出鏡了」。

阿鴻則一臉狐疑回答「你說什麼？」一問才知道阿鴻早已跟女友分手，女友並沒有來別墅聚會，但該網友卻能看到多出來的一名女子，從相機鏡頭內則看不到。阿鴻臉色鐵青的說，「今天先到這裡」。

等一行人回到車上後，阿鴻才說，那間別墅是他爸爸以低於行情的價格購入的，原因是前屋主的女兒在七夕燒炭自殺。該網友表示，「但我知道事情沒這麼簡單，因為他女友現在正坐在副座，隔著車窗看著我們」。

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七夕 靈異公社 鬼月

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