民俗月禁忌有這些 網友熱議「納涼鬼屋」一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「民俗月」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大民俗月禁忌以及前五大鬼屋。

農曆七月除了中元普渡一大盛事外，各式民間傳說、禁忌每年接近七月時總是再掀話題，而鬼月到底哪些事情可以做、哪些事情不能做？各方網友眾說紛紜，但民眾還是參考即可，無須太過迷信。

游泳、玩水要當心 網友驚「鬼月拍照多一人？！」

鬼月禁忌是每年近農曆七月的熱門話題，網友紛紛分享各自家庭的民俗習慣，像是因民俗月正逢暑假，許多學生都想和朋友到海邊進行「水上活動」，如游泳、衝浪等，但出門前都會聽見長輩告誡「鬼月不能去海邊，會有水鬼抓交替」，因此就有民眾提問「七月到底能不能去玩水？長輩都說危險不能去」，引發兩派網友激烈論戰，一派人認為「寧可信其有，不可信其無啊！」、「不要去比較好，七月海邊真的很陰」，但也有網友認為「根本沒有科學根據，不用自己嚇自己」、「一年四季都有人玩水出事啊，又不是只有鬼月」。

▲網友熱議民俗月十大禁忌。 Social Lab社群實驗室／製圖

除了不能玩水的禁忌外，許多人也會特意避開在七月「買房、搬家」，怕一不小心就「多一個室友」，因此造成房市在農曆七月總是相對低迷，但也有民眾對此表示不以為意，表示「窮比鬼更可怕，能撿到便宜比較重要」，認為能在七月以較低價格交屋十分划算。

而農曆七月「晚上拍照」容易鬼入鏡也是常見的傳說之一，相傳鬼月晚上陰氣較重，容易拍到「好兄弟」帶來厄運，就有名平常愛自拍的女網友分享「千萬不要在鬼月晚上自拍，拍完發現後面站了一個人，隔天直接去收驚」，有網友回應自己有過一樣的經驗，但也有人認為是「裝神弄鬼，自己嚇自己」，可能只是光影造成，不必過度解讀。

台灣最大鬧鬼醫院聲量第一 民雄觀光鬼屋好親民

除了討論民俗禁忌，鬼屋也是不少愛好刺激的網友在鬼月時關注的話題之一。我們統計了全台鬼屋一年期的網路聲量，當中號稱全台最大的鬧鬼醫院——杏林醫院，在去年底因為被翻拍成恐怖電影躍上大螢幕，而名聲大噪。杏林醫院在過去是台南最大的醫院，但後來因財務週轉問題關院，在關閉後因未重建或是拆除，建築物逐漸變得殘破、老舊，加上當地人謠傳的「靈異事件」，讓杏林醫院蒙上一層神秘的面紗，有網友日前分享「朋友一群人到杏林醫院探險，但有一個人沒回來…」，引發熱烈討論，大部分的人認為「疑點實在太多，是虛構的吧」、「怎麼可能這麼大的事沒有新聞」，但也有少數民眾表示「有些事真的很玄」、「我也有靈異體質，我懂你說的」，儘管杏林醫院謠言不斷，但該土地已於兩年前被銀行買下，目前並不對外開放，未來將改建成行政大樓。

▲鬼屋網路聲量top5。 Social Lab社群實驗室／製圖

位於嘉義的民雄鬼屋前身為劉家古厝，因屋內從日治時期以來多次發生輕生命案，因此有許多靈異故事流傳，讓「鬼屋」稱號不脛而走，但相較於其他廢棄、荒涼的鬼屋，民雄鬼屋古典的巴洛克建築維護良好，而在2020年年底，屋主託售古厝部分土地的消息傳出，民眾詢問度出乎意料地高，加上近年來成為嘉義的知名觀光景點，帶動周邊觀光，附近除了有許多民宿供遊客選擇，還有各式咖啡廳，因此讓到訪過的民眾大呼「這根本是最親民的鬼屋吧，一點都不可怕」。

儘管網路上流傳許多鬼月禁忌、鬼屋傳說，但民眾也不用過度恐慌，畢竟大家都有各自的民俗信仰，以上的說法都參考即可！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》