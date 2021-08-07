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病房門縫透詭異紫光 護理師遭學姊警告：別跟任何人講

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書發文表示，自己剛出社會時就在某間醫院上大夜班，沒想到卻發生了一件毛骨悚然的詭異事件。 圖／ingimage
一名網友在臉書發文表示，自己剛出社會時就在某間醫院上大夜班，沒想到卻發生了一件毛骨悚然的詭異事件。 圖／ingimage

常有人說在醫院工作，會遇到一些「難以解釋的事情」。一名網友在臉書發文表示，自己剛出社會時就在某間醫院上大夜班，沒想到卻發生了一件毛骨悚然的詭異事件，當下甚至還被學姊警告「這件事不要說出去」，令他相當不解。

原PO在臉書社團「靈異公社」上發文表示，當時自己被安排到婦科癌症病房，若是遇到病人過世，病房就會依照院內SOP大消毒後，便會推著「紫消燈」進入病房，接著鎖上房門直到消毒完，直到有病人時才會再開啟。

他補充道，自己某天上大夜班，正準備發藥給其他病人時，卻看到有間病房的門縫透出紫色的燈光，原本以為只是房間還在消毒，直到回護理站時問學姐「妳很壞喔！都已經消毒完了，還再開一次消毒，有沒有那麼怕病毒？」而對方聽聞後只表示現在是半夜時間，沒有人會開那個紫消燈消毒，要原PO不要亂講話。

對此，原PO則表示，剛剛經過10號床時，就看到門縫下面有紫消燈的亮光，所以才回來問學姊，沒想到學姊卻說明那間在上午就消毒完了，而且也馬上把紫消燈推出來，因為別的科早就借去用了。

原PO透露，後來學姐帶著她走到那扇門說著「阿姨，我們是這邊的護理人員，希望您早日往生極樂，跟著佛祖去修行。」講完的當下門鎖竟然自動打開，原PO就這樣撐到早上交班，下班前還被學姐叮囑，「不要跟任何護理人員講」，他也表示自己沒有向任何人說過這件事，因為在事發後就馬上離職了。

此文一出，不少網友認為在醫院工作，都會遇到幾件靈異怪事，「聽說蠻多剛走的根本不知道自己已經往生了，原諒阿姨吧，祂也不是故意要嚇妳的」、「剛遇到真的毛都會豎起來，習慣後又不覺得怎樣」、「醫院不意外…… 辛苦護理人員了」、「老鳥表示，大夜沒人住的病房不管發生甚麼事，絕對不要進去」、「每家醫院晚上都一樣啊」。

靈異公社 離職

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