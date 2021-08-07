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夢見亡夫「拿這本護照」開車出遊 妻比對紙紮車牌號驚呆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表明自己在一年前喪偶，日前為亡夫準備法事時，就有燒了一台紙紮車要給對方 圖／ingimage
一名女網友表明自己在一年前喪偶，日前為亡夫準備法事時，就有燒了一台紙紮車要給對方 圖／ingimage

一名女網友表明自己在一年前喪偶，日前為亡夫準備法事時，就有燒了一台紙紮車要給對方，沒想到丈夫的好友卻突然夢見丈夫，説丈夫準備要開車出遊，還說朋友拿的綠色護照不能跟他一起出去玩，夢醒後朋友就告知這名女網友事發經過，才發現友人夢中丈夫開的車的車牌號碼，就是先前燒給他的紙紮車。

這名女網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示自己的丈夫已去世1年，日前舉辦完法事後，就接到丈夫生前的一名好友突然打電話給她，表示夢到她的亡夫來找他說話，夢中亡夫身穿體育服、短褲，拿著1本黃色護照，準備坐上1輛車牌號碼貌似為9998的轎車去玩。

亡夫好友更說明，丈夫在夢中還要請自己去一起玩，沒想到看到友人是拿著綠色的護照時，亡夫卻表示，這本（綠色的）不能去啦，還指稱要自己這本黃色的護照才能出遊，且強調「你還要很久才可以有我這本啦」。

沒想到好友夢醒後，就轉告原PO這件事，才得知夢中那台車，就是先前做法事時，燒給丈夫的紙車，因為連紙紮車上的車牌號碼都是9898，這樣的情況也讓她驚訝表示「應該真的有那個世界！」

友人夢中丈夫開的車的車牌號碼，就是先前燒給丈夫的紙紮車。 圖／靈異公社
友人夢中丈夫開的車的車牌號碼，就是先前燒給丈夫的紙紮車。 圖／靈異公社

此文一出，也引起不少網友回應表示，「我爸生前很愛的皮卡車，車牌也是幫他做成他原本的車牌，這樣下去他才認的出來」、「因為祭祀的疏文多數是黃色的」、「想起我和我哥燒給我爸的房子、車子、現金、金條、美金、刮鬍刀、HTC手機（他習慣用）、還有兩個管家、機車…老爸真的有收到」、「我記得我們當初燒給我爸黑粒仔、麻將、撲克牌，結果隔天做七，居然喊不回來」

靈異公社

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