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他想開40年前冷氣涼快一下 網揭「驚人代價」：千萬不要

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO出一張古董窗型冷氣的照片，疑惑「不知道吹6到8個小時這代價？」圖／翻攝自爆廢公社公開版
有網友PO出一張古董窗型冷氣的照片，疑惑「不知道吹6到8個小時這代價？」圖／翻攝自爆廢公社公開版

隨著夏天氣溫不斷升高，許少民眾都會開冷氣涼快一下，但又擔心電費帳單會爆掉。近日就有一名網友PO出一張古董窗型冷氣的照片，讓他不禁疑惑「不知道吹6到8個小時這代價？」引發網友熱議。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出古董窗型冷氣的照片，只見其外觀有手動轉盤開關，看起來相當老舊，讓原PO忍不住直呼「總覺得這個冷氣開下去，要付出很大的代價，不知道吹6到8個小時這代價？」

文章曝光後，紛紛掀起網友回憶道「這種木紋的少說有30年了吧」、「40年前看到有人裝這種冷氣，一定是財富自由的人家」、「我家也有一台，我爸說我出生那年買的，大叔我今年41歲了」、「這台很冷欸...只是聲音很大聲而已」、「吃電神獸」。

此外，也有網友分享經驗，「每開一次，千元大鈔跟著冷風飛出去」、「千萬不要，這個代價很大的，可能不是只有一點點，會噴很大一筆」、「10幾年前租套房1個月5000元，電費8千~9千」、「我家以前也有一台，一期2個月電費應該會貢獻5千~6千」。

爆廢公社 電費 夏天

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