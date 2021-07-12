外送備註寫7樓 6樓住戶見狀「超毛驚喊」：快下來

許多人想兼差打工的人，會選擇工作時間較為彈性的外送員，但外送卻需要常常四處奔走，且無論是白天或深夜、日曬或雨淋，都需要送餐，也因此會發生許多怪事或趣事。對此，便有一名網友在外送員的社團中發文好奇，有沒有人在送餐時發生靈異事件，或是送餐到有發生過靈異事件的建築物。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文詢問，表示自己非常好奇社團裡的外送員們，有沒有過外送時遇到靈異事件，「或是送到發生過靈異事件的建築物呢？」

此文一出，便有一名網友非常詳細的敘述了自身的經歷，表示他當時外送的備註上打7樓，但地址卻是在6樓，他便按照備註上了7樓。當下就直接打給客人說自己已經到門口了，過了幾分鐘對方卻回電說明沒有看到自己，接著又用恐懼的語氣問「你該不會在7樓吧？」這名外送員便理所當然地回應「對呀！你的備註打7樓啊！」

沒想到，客人整個大激動的大喊快下來，並表示自己根本沒打備註，且7樓本身就有問題都沒住人！該名外送員就嚇到衝下樓看了手機，才發現原本看見的備註居然消失了。事後和客人聊天後才知道，自己並不是第一個送上7樓的。

但也有許多網友回應碰到的搞笑經歷，「客人住大樓疫情不能上，備註說腳骨折要送上去，後來聽到不下來要實收，因為是刷卡單就馬上痊癒跑下來了」、「客人不知道自己住哪算不算靈異事件」、「有，客人說骨折在家無法出門，上去卻奇蹟般痊癒了」。