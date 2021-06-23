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以前的布丁有腳？ 網揭實際作用：廣告都這樣演

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文詢問對鄉民「有沒有看過『布丁的腳』」，貼文引起大量關注與討論。圖片來源／ingimage
一名網友發文詢問對鄉民「有沒有看過『布丁的腳』」，貼文引起大量關注與討論。圖片來源／ingimage

香甜可口的統一布丁是超商架上常年熱賣的經典甜品，也是許多人的童年回憶。近日一名網友發文表示他最近買了小時候常吃的統一布丁，卻發現「布丁的腳」不見了，貼文引起網友熱烈討論。

原POFB社團「爆廢2公社」發文，他在回憶小時候買的統一布丁，「布丁底下本來不是會有根腳？掰斷後布丁就會掉下來。」原PO所說的「布丁的腳」，是在布丁塑膠盒底部的一根短短的塑膠棒，掰斷後空氣會從底部注入，若將布丁倒放，便可以完整的將布丁取出。

但近日他買了大布丁，卻發現「布丁的腳」不見了，跟老婆抱怨時她卻笑說「本來就沒有腳」，讓原PO不敢置信，決定發文詢問廣大網友「有沒有看過布丁的腳？」

原PO說明他小時候買布丁時都會習慣將「布丁的腳」掰斷，倒放布丁讓空氣注入，就可以倒在盤子上享用。他也貼出照片佐證「布丁的腳」確實存在。
原PO說明他小時候買布丁時都會習慣將「布丁的腳」掰斷，倒放布丁讓空氣注入，就可以倒在盤子上享用。他也貼出照片佐證「布丁的腳」確實存在。

貼文一出引起網友熱議，許多網友表示從來沒有看過，「從來沒看過有腳⋯」、「為了布丁有沒有腳在爭辯，我可以跟您說，我吃了三十年根本不知道他有腳」、「從來沒有看過有腳的布丁」。

也有不少網友認同原PO，「我幫你作證，我看過那隻腳，但我不知道那個是做什麼用的」、「以前真的有腳，一掰斷布丁就掉下來了」、「你是幾十年沒吃布丁了？老早就沒做那根了」、「吃完的空盒子可以拿來種點小植物，孔可以排水」、「以前有，而且因爲廣告裡就是這樣示範，所以小時候布丁都要倒出來吃～」。

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