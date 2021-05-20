夏日消暑必備 網友大推這款懷舊老味道 冰棒第一名竟是它！

炎炎夏日，許多民眾會吃冰消暑，市面上也充斥著各式各樣新奇的冰品，五花八門的產品任挑任選。有網友分享，即便嚐過各種口味的冰棒，心目中最喜愛的仍然是記憶中的老味道「蘇打雪糕」，同時也好奇其他網友「冰棒最喜歡哪個口味？」

一名網友於《PTT》上發文分享，台灣因位於亞熱帶氣候區，又因全球暖化影響使得天氣炎熱，雖然才5月中但出門不一會兒便滿頭大汗，原PO表示「我個人夏天時最喜歡來上一根蘇打冰棒，這是我最喜歡的口味！便宜實惠又好吃，無論怎麼挑都不踩雷。」原PO也好奇發問「你們冰棒最喜歡哪個口味？」，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

不少網友紛紛留言點名「紅豆口味系列」，「義美紅豆牛奶」、「紅豆粉粿」、「我最愛紅豆粉粿」、「不敗口味：紅豆粉粿！只是它越來越小支」、「第一名絕對是紅豆牛奶無誤！」、「紅豆粉粿！不知道要吃什麼就吃這個」、「紅豆牛奶好吃」、「經典無敵就是義美紅豆」。

也有網友分享幾款「清爽不甜膩」消暑冰品，「情人果冰棒，低熱量清爽不甜膩，超讚」、「芒果青很好吃」、「情人果脆冰棒，超好吃」、「蘇打雪糕也不錯」、「芒果青、蘇打，我超愛」、「蘇打跟巧克力都好吃」。但也有網友分享一些較特殊的口味，「椒麻冬瓜口味」、「榴蓮跟玉米」、「鳳梨佐三色豆」，果真每個人喜好大不同！